La Comisión Europea denuncia el trabajo precario en España por el abuso de los contratos temporales

La UE parece que su unica mision es destruir paises y hacerles imposible la susbsistencia.



Denunc ia el abuso en los contratos temporales y no denuncia el pais entero como abuso de todo tipo.



Prppone subir mas los impuestos, pero no dice nada de mantener las pensiones congeladas djuarnte años y años.



La UE se presenta como un ente inservible para la vida diaria de los ciudadanos, solo aprueba y consiente cada vez mas penurias.



No me extrañaria que al final quieran marcharse todos de la UE.