Los maquinistas de Metro Madrid pararán para reivindicar su categoría laboral

Madrid, 22 feb (EFE).- Los maquinistas de Metro de Madrid han convocado paros este viernes y el lunes próximo y los siguientes viernes indefinidamente, aunque de forma parcial, hasta que les sea reconocida su categoría laboral de "maquinistas de tracción eléctrica".

Según un comunicado remitido hoy por el sindicato que les representa, los maquinistas tienen la consideración de "personal no cualificado" a pesar de que el puesto exige "una titulación y formación específica y aprobar un examen a nivel de la Comunidad de Madrid" y de que desempeñan una tarea de alta responsabilidad.

El Sindicato Colectivo de Maquinistas de Metro (SCMM) -el de más peso en el suburbano- reclama desde hace años para los cerca de 1900 maquinistas que componen el colectivo, el reconocimiento concreto de su categoría "Maquinistas de Tracción Eléctrica". Hasta ahora tan sólo se les ha otorgado el nombre, pero no el reconocimiento expreso ante la Seguridad Social.

El sindicato dice que ha intentado infructuosamente hablar con Metro de Madrid en reiteradas ocasiones desde hace unas semanas y que ante la falta de respuesta "se ve en la obligación" de convocar paros para los días 24 y 27 de febrero, así como todos los viernes de forma indefinida en horario de 06:05 a 8:40; de 13:20 a 16:25 y de 17:00 a 19:55 horas.

"Ya son muchos los trabajadores jubilados o reubicados por enfermedades derivadas de la contaminación acústica, electromagnética, factores psicosomáticos, psicosociales al no ser acreditadas por la Seguridad Social al no poseer ese reconocimiento", dice el sindicato en su nota, en la que destaca que "no reclama mayor remuneración, ni más días de vacaciones".

