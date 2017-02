Economía/Vivienda.- Encinar (idealista) descarta una "burbuja del alquiler", pero prevé más aumentos de precios en 2017

El jefe de estudios y cofundador de idealista, Fernando Encinar, ha descartado que exista una "burbuja del alquiler", pero ha pronosticado nuevos aumentos de precios en 2017 en grandes ciudades y ha indicado que vivir de alquiler en algunas capitales, como Madrid o Barcelona, "se está poniendo imposible", ya que los precios de los alquileres de inmuebles en estas ciudades se están acercando a los niveles de otras grandes capitales europeas.

Así lo ha señalado Encinar en una entrevista realizada para idealista news, donde también ha señalado que los habitantes de las dos mayores ciudades españolas, al igual que los de otras grandes urbes, son conscientes de que no se puede vivir en el centro por un alquiler razonable y que para encontrar un precio que se ajuste a su bolsillo tienen que ir a zonas periféricas.

No obstante, indicó que el alquiler no es un problema en la mayor parte del Estado, a pesar de que se ha producido un aumento "fuerte" de la demanda, que de momento no está siendo acompañada por un aumento similar de la oferta y ello está provocando un incremento "temporal" de los precios. "Pero no creo que estemos ante una burbuja", añadió.

A pesar de ello, Encinar afirmó que "hay que quitarse de la cabeza la idea de que alquilar es vivir en el centro por poco dinero". En el caso de Madrid, apuntó que vivir de alquiler dentro de la M-30 no es barato, "ni lo va a ser", según Encinar, que también ha señalado que el auge del alquiler está permitiendo rejuvenecer distritos periféricos, bien comunicados y que cuentan con buenas infraestructuras.

En este contexto, Encinar ha apuntado que los precios del alquiler van a seguir subiendo en 2017, sobre todo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y los archipiélagos. No obstante, el jefe de Estudios de idealista no cree que se vaya a sufrir una situación similar a la que se vivió en la compraventa en 2008, porque considera que el mercado del alquiler es muy distinto y señala que está aumentando en algunas zonas "muy localizadas". "Nadie se queda entrampado con una deuda enorme por culpa del alquiler. Si no se puede pagar la renta, siempre se puede buscar algo más barato", ha apuntado.

El perfil del inquilino en este momento es el de personas que han decidido vivir de alquiler esperando a que el precio de compraventa se ajuste, tienen ahorros y están planteándose comprar. Junto con ellos, según Encinar, también se suma la 'Generación Erasmus', es decir, chicos y chicas que estudiaron fueras gracias a estas becas, compartieron piso de alquiler y que cuando regresaron se fueron de casa de sus padres.

CRECE LA DEMANDA.

Sin embargo, Encinar pone de relieve que también hay una "demanda forzada" de personas que podrían pagar una cuota hipotecaria mensual similar o incluso inferior a un alquiler, pero que no tienen ahorros.

Preguntado sobre si el cierre del grifo hipotecario está favoreciendo el alquiler, Encinar ha subrayado que los bancos están volviendo a flexibilizar la concesión de hipotecas, pero que siguen siendo "muy prudentes" en cuanto a quién financian. "Si un posible comprador no tiene ahorrado en torno al 20% del precio, además del 10% de los gastos de compraventa, el banco probablemente no le dará el préstamo y tendrá que ir al mercado del alquiler", ha añadido.

"No todo el mundo puede hipotecarse, ni ser propietario de una vivienda y por eso hay una demanda que se está trasladando al alquiler", ha afirmado Encinar. Por ello, teme que en unos años "se vea una presión social para que el Gobierno cree un banco público para dar hipotecas sociales".

Encinar cree que el mercado del alquiler tiene todavía "posibilidades" de crecer en España, pero considera que con la mejora constante del empleo, la recuperación económica y sobre todo cuando los que ahora viven de alquiler en unos años quieran ser propietarios de su casa, España mantendrá unos niveles más bajos que los países centroeuropeos. Sin embargo, Encinar prevé que la demanda siga siendo "alta", lo que presionará los precios al alza.

NUEVAS VIVIENDAS EN ZONAS CON ALTA DEMANDA.

Para aumentar la oferta, el jefe de Estudios de idealista apuesta por aumentar las nuevas casas en algunas capitales, aunque teme que "por motivos ideológicos" los ayuntamientos no tengan planes de facilitar miles de viviendas al mercado, lo que empeorará las cosas.

Encinar considera que se tiene que plantear ya la construcción de viviendas en zonas de alta demanda, aunque cree que esto no va a ocurrir, por lo que únicamente se subirán más los precios del alquiler.

Sobre el alquiler vacacional, Encinar cree que este solo afecta a un "puñado de calles" de Barcelona y Madrid. "El alquiler vacacional es una manera de superar la crisis para muchas familias", ha añadido Encinar, tras apuntar que hay que regularlo para que funcione y genere ingresos en las ciudades.





