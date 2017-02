Economía.- PSOE y Unidos Podemos ven lógico que la UE afee al Gobierno de Rajoy el alza de la desigualdad con la crisis

br /> MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Unidos Podemos consideran lógico que la Unión Europea haya puesto de manifiesto el incremento de la desigualdad y la exclusión social en España durante la crisis económica, dentro del documento Informe España 2017 que la Comisión Europea presenta este miércoles.

En declaraciones en el pasillo de Congreso, la diputada del Grupo Socialista y presidenta de la Comisión de Igualdad, Margarita Robles, ha subrayado que es evidente que la crisis "sigue afectando a la gente" y que las "políticas triunfalistas del Gobierno" no son aceptables.

"Es importante que la Unión Europea ponga de manifiesto estas cuestiones para que no parezca que son únicamente cosas de los partidos de la oposición", se ha congratulado la también presidenta de la Comisión de Justicia del Gobierno.

IU: CONSECUENCIAS DE LA AUSTERIDAD

Para el coordinador general de Izquierda Unida y portavoz de Hacienda de Unidos Podemos en el Congreso, Alberto Garzón, el informe "refleja la consecuencia de las políticas de austeridad de los gobiernos europeos, y en particular el español, que tuvo muy claro que para afrontar la crisis lo que había que hacer era salvar a los ricos y hacer recaer el coste sobre la mayoría social".

La consecuencia de estas políticas, ha señalado, "no es inevitable, pues si el Gobierno hubiera optado por otra política económica --"o si tomara otra, como nosotros le proponemos", ha incidido-- los datos "no serían tan dramáticos". "No nos gusta vivir en un país con esos niveles de desigualdad", ha rubricado Garzón.

También el diputado de Unidos Podemos Juan Pedro Yllanes ve "natural" que la UE "abronque" al Ejecutivo por la persistencia de las desigualdades sociales. "Es absolutamente lógico porque este Gobierno no parece que sea hábil para resolver este problema".



PUBLICIDAD