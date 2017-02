Rosell no rechaza subir la edad de jubilación, pero no como única solución al problema de las pensiones

22/02/2017 - 11:00

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este miércoles que elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años sería una solución para los problemas del sistema público de pensiones, pero ha advertido de que esta medida, por sí sola, no los resolverá todos.

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Con los 67 años probablemente todavía no es suficiente para que cuadre el sistema (...) Sería una solución (subir ese tope), pero una única solución no resuelve los problemas", ha explicado Rosell en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El dirigente empresarial cree que las pensiones "se degradarán en el futuro, sí o sí" a no ser que se incrementen los ingresos del sistema de la Seguridad Social, aunque está por ver de qué manera. En este sentido, se barajan propuestas como financiar algunas pensiones vía impuestos o subir cotizaciones, una medida ésta última que, según ha alertado Rosell, perjudicaría el empleo.

En todo caso, entiende que una posible subida de la edad de jubilación tendría que ir ligada a otras iniciativas, pues, según ha señalado, las empresas también necesitan acometer procesos para rejuvenecer sus plantillas.

Además, ha apuntado que debe tenerse en cuenta cómo afectan las prejubilaciones a España, porque tienen costes "importantes". En este punto, ha indicado que en los últimos años se han prejubilado 350.000 personas, la mitad con menos de 65 años.

Rosell cree que, a la hora de diseñar una nueva reforma del sistema de pensiones para garantizar su viabilidad, deben analizarse todos los números y las experiencias de otros países, pero sabiendo que no hay una solución "mágica" para el sistema.

"Habrá que poner otra vez sobre la mesa todos los números y ver qué posibilidades tenemos para que los números cuadren. No vamos a hacer propuestas puntuales de edad de jubilación a más o menos de 67 años, porque hay que mirarlo globalmente, ver los ingresos y los gastos y hasta dónde podemos llegar (...) Los números no son caprichosos, vamos a tener que poner soluciones y seguro que no nos van a gustar", ha subrayado.

