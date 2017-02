Economía/Empresas.- Rosell, sobre el conflicto de la estiba: "Los monopolios deben acabarse, todos"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha afirmado este miércoles, en relación al conflicto de la estiba, que "los monopolios deben acabarse", no sólo éste, sino todos, y de manera paulatina.

Rosell, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha señalado que tiene que haber libertad de contratación en el sector de la estiba y ha recordado que, en este caso, existe además la presión añadida de que Bruselas ha anunciado multas para España.

"No podemos mantener la situación actual de monopolio. Europa no los permite y éste es uno más", ha subrayado el presidente de la patronal, que ha añadido que, siendo conscientes de que esta situación no puede continuar, lo que hay que hacer es pactar para que termine "de la mejor manera posible".



