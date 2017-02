Economía.- Fomento dice que "urge" aprobar la reforma de la estiba porque la sentencia golpeará "duramente" a España

El ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ha afirmado este martes durante la sesión de control al Gobierno en el Senado que "urge" aprobar el Real Decreto Ley sobre la reforma de la estiba porque la sentencia "va a golpear a España como ninguna otra lo ha hecho hasta ahora".

No obstante, de la Serna ha señalado que una vez se apruebe el RD hay "tiempo más que suficiente" para el diálogo si hay voluntad y si se quiere llegar a un acuerdo.

En este contexto, el titular de Fomento ha recordado que el Gobierno cree en el diálogo y que lo ha practicado en los últimos años al incorporar las peticiones de los sindicatos en el Real Decreto hasta el límite que ha permitido la Comisión Europea, que no "admite más flexibilización".

También ha señalado que "al igual que en cualquier otro sector económico del país", las cuestiones que se planteen, y que ya se sabe que no pueden estar dentro del RD, "pueden y tienen que debatirse en el marco de la negociación colectiva".

De la Serna está seguro de que en el ámbito bipartito se dialogará y se llegará a acuerdos para evitar generar a España y al conjunto de la economía y la sociedad española un daño "importante".

Asimismo, el ministro de Fomento le ha trasladado al senador del grupo parlamentario Podemos-En Comú, Ferran Martínez Ruiz, que el único interés del Gobierno es "el de cumplir con la sentencia", ya que no cumplirla supondría una multa diaria de más de 134.000 euros al día.

"No hay ninguna otra intención que cumplir estrictamente con lo que dice la sentencia y con las garantías en el periodo transitorio de tres años, con el sistema de compensaciones financieras y con los sistemas de capacitación, que han conseguido que con una acreditación de 100 jornadas de trabajo sea suficiente para poder dar garantías a esos trabajadores", ha añadido De la Serna.

Por otro lado, ha insistido en que la aprobación del Real Decreto no es el "punto final", sino el inicio para un proceso de diálogo en el marco de la negociación colectiva "como han seguido sin excepción todos los sectores económicos de España".

Por su parte, el senador Ruiz ha acusado al ministro de Fomento de abrir un conflicto en los puertos españoles, que son "un sector imprescindible para la economía española", y de haber tenido una actitud "irresponsable" por jugar con la estabilidad de la economía española y por "su falta de capacidad para el diálogo".

Mientras el ministro de Fomento intervenía en el Senado, los sindicatos de estibadores convocaban un calendario de nueve días de paros en los puertos a partir del próximo 6 marzo que, al estar programados en días alternos, se extenderán durante tres semanas.

Así lo anunció Antolín Goya, coordinador de la Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector al término de la reunión mantenida con la patronal y el mediador designado por el Gobierno.

La convocatoria no supone una nueva ruptura de las negociaciones que, de hecho, continuan mañana miércoles. Con los paros, los sindicatos exigen al Gobierno que no apruebe la reforma de la estiba hasta que no haya acuerdo y vuelva a sentarse en la mesa de negociación.

