Economía.- Austria aprueba una nueva normativa laboral que prima la contratación de residentes en el país

VIENA, 21 (Reuters/EP)

El Gobierno de Austria ha aprobado este martes una nueva normativa laboral que prima la contratación de trabajadores residentes en el país, otorgándoles prioridad frente a inmigrantes potenciales de otros países de la Unión Europea (UE), con el objetivo de frenar el desempleo.

De acuerdo a la nueva normativa, el Gobierno subvencionará en un 50% los costes laborales no salariales de las empresas que creen nuevos puestos de trabajo y contraten a trabajadores que cambien de empleo o estén registrados como desempleados en Austria.

Los ciudadanos comunitarios que ya trabajan en Austria, así como los austriacos, tendrán prioridad de contratación sobre los inmigrantes potenciales que busquen empleo en el país.

Además, los graduados en instituciones educativas austriacas y los trabajadores altamente cualificados con un permiso de trabajo especial también podrán ser contratados bajo los términos de la nueva normativa, que costará 2.000 millones de euros y contribuirá a crear 160.000 nuevos empleos, según el Gobierno.

Durante los últimos años, la inmigración en Austria se ha incrementado, especialmente desde los países de Europa del Este, como consecuencia de la mayor cobertura social y los salarios significativamente superiores.

La iniciativa del Gobierno podría incumplir con el principio de libre circulación de personas de la UE, por lo que podría contar con la oposición de la Comisión Europea, que aún no ha estudiado la nueva legislación.

"Esto no tiene nada hostil hacia los extranjeros, no me importa la partida de nacimiento, lo que quiero es resolver un problema al que nos estamos enfrentando en Austria", comentó al respecto el canciller de Austria, Christian Kern, en su perfil de Facebook.

La tasa de desempleo de Austria, según los criterios armonizados de la UE, se situó en el 5,7% el pasado mes de diciembre, por debajo de la media de la zona euro (9,6%).

PUBLICIDAD