Consejo Internacional de Estibadores apoya a los trabajadores y no descarta movilizaciones "a nivel mundial"

21/02/2017 - 17:56

El representante español del Consejo Internacional de Estibadores (IDC), Jordi Aragunde, tras una reunión en Algeciras (Cádiz), ha mostrado su apoyo a los trabajadores portuarios ante la negociación que comienza este martes para abordar la reforma del sector de la estiba. En este sentido, ha añadido que espera que el Gobierno "opte por el diálogo" y ha añadido que si no hay consenso para llevar a cabo la liberalización del sector, no descarta movilizaciones, que tendrán "carácter mundial".

En rueda de prensa, Aragunde ha apuntado en este sentido que si el Gobierno anuncia su intención de desviar tráficos a otros puertos "los compañeros de Tánger, Marsella y otros lugares ya han anunciado que actuarán en consecuencia, siempre dentro de la legalidad".

En cuanto a la petición por parte de los sindicatos de un registro de estibadores, ha afirmado que "no parece lógico que en Bélgica se apruebe y lo que vale allí no vale para España". Además, ha argumentado que "es necesario parar la situación con la UE", añadiendo que "no podemos estar en diálogo social y al mismo tiempo se está sancionando a los países".

Finalmente, Aragunde, tras afirmar que "los estibadores no tenemos privilegios como se ha dicho, sino que lo único que tenemos es nuestra unidad", ha recordado que el objetivo de la organización es "el futuro de nuestros compañeros", a los que "vamos a apoyar en todas sus acciones".

No obstante, ha insistido en que espera que "el Gobierno opte por el diálogo", como ya ocurrió con la anterior ley de la estiba que se aprobó. Asimismo, Aragunde ha definido la situación actual en los puertos "de tensa calma".

