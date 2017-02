¿Y si España tuviera la hora de Portugal o Reino Unido? Empleo ve muchas ventajas

Pues mire usted, España no es Inglaterra, usted dice que si se trabaja más y eso se gana productividad, pero a cambio de trabajar más... en primer lugar es absurdo, la productividad va en función del conocimiento, capacidad de cada uno e i+d de la empresa, eso lo primero, así que partiendo desde ese punto, no manipule a la gente,



usted puede manipular a un grupo de borregos incultos, pero a mí no, a mí no porque yo LEO, yo ESTUDIO, yo siempre estoy INVESTIGANDO, yo no soy de los que se dejen manipular.



Otra mención importante, da igual la configuración de las horas que trabajes, siempre y cuando trabajes las mismas horas, eso lo primero y si tenemos que tirar de documentación le diré que los grandes genios sus mejores ideas las tuvieron por la noche, (lea, lea por ahí verás), entonces siguiendo su modelo manipulador, en realidad alcanzaríamos la mejor productividad trabajar de 8 a 4 a de la mañana..., lea