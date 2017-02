Homs (PDeCAT) cree que "la idea de estabilidad es falsa", pues no habrá PGE "ni este año ni el que viene"

21/02/2017 - 13:18

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, ha dicho que "la idea de estabilidad" que trata de transmitir el Gobierno "es falsa", pues está convencido de que el Ejecutivo no podrá aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "ni este año ni el que viene".

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Hay una imagen de estabilidad política que no es real. Leí ayer que parecía que Rajoy se iba haciendo a la idea de que no habría Presupuestos este año. ¿Y los habrá el año que viene? ¿Y con quién? No los habrá. Ni este año, ni el que viene", ha aseverado.

Homs ha admitido que su formación mantiene "contactos" con otras iniciativas parlamentarias, como la próxima Ley de Contratos del Sector Público, pero que en el caso de los Presupuestos "es el querer y no poder".

"No es que lo vea verde, es que lo veo imposible en estos momentos", ha reconocido el diputado catalán a su entrada a la Junta de Portavoces este martes en el Congreso.

UN GOBIERNO SIN PROYECTO

"Hay un Gobierno que, a excepción de su agresividad con todo lo que viene de Cataluña y con defender al PP en los casos de corrupción que le afectan, no tiene proyecto", ha proseguido Homs.

En este sentido, el diputado ha señalado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy "no está defendiendo nada, ni está llevando a la Cámara "iniciativas políticas reales y convincentes".

