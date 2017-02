Empleo ve más ventajas que inconvenientes en la racionalización de horarios pero asegura que “o hay pacto o no hay cambios”

21/02/2017 - 12:11

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, afirmó este martes que el plan para la racionalización de horarios, que incluye finalizar la jornada laboral con carácter general a las 18 horas y cambir el huso horario, tiene más ventajas que inconvenientes pero "o hay pacto o no hay cambios".

En una jornada informativa sobre 'Conciliación, flexibilidad y nuevas formas de trabajar. Comprometidos con las personas' organizada por Europa Press y Mapfre, el secretario de Estado de Empleo aseguró que la decisión sobre la racionalización de horarios "no se tomará sin información solvente sobre las ventajas y los inconvenientes" pero en el Gobierno "tendemos a pensar que tiene ventajas y por eso lo hemos propuesto".

En concreto, Riesgo explicó que finalizar la jornada laboral a las 18 horas debe ser voluntario y un objetivo compartido por empresas y empleados, y para el cambio de huso horario se requiere un "pacto nacional".

En cualquier caso, Riesgo puso de relieve que "lo que no sea pactado no se hará" y estas medidas se debatirán en las próximas semanas en el seno del diálogo social al que "espero que acudamos todos a él con un diagnóstico real de la situación" y con el objetivo de "aportar" información para el debate. No obstante, reconoció que "la adaptación a la realidad va a ser muy difícil" pero "todo se puede mejorar" y terminar la jornada a las 18 es "razonable".

En este sentido se pronunciaron los directores generales de las áreas de Recursos Humanos de distintas empresas como Elena Sanz, de Mapfre, que afirmó que "la negociación horaria debería quedar en el ámbito de empresa".

Por su parte, la directora general de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone España, Remedios Orrantia, agregó que "me parece bien que se hable abiertamente de salir a las 18 de la tarde, este país requiere también de una adaptación cultural", mientras que el director del Instituto Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, Guillermo Tena, puntualizó que "se me antoja anacrónico lo de salir a las 18; lo que sí que deberíamos empezar a tener en la agenda es temas como el derecho a desconexión".

HABLAR DE CONCILIACIÓN ES "IMPRESCINDIBLE"

Por otro lado, el secretario de Estado de Empleo consideró que hablar de conciliación en el ámbito del trabajo en 2011, cuando el PP llegó al Gobierno, "podía resultar obsceno", ya que se destruían 1.500 empleos diarios; mientras que hoy, "no es obsceno, es imprescindible".

En este sentido, afirmó que "España en el medio y largo plazo no puede competir en costes bajos, tiene que competir en talento" y para ello, tiene que hacer frente a tres retos: la digitalización, la "contención" del crecimiento de la productividad y el reto demográfico.

Riesgo señaló que para 2020 se prevén 16 millones de puestos de trabajo más en las tecnologías de la información y la comunicación, y en este escenario, "es vital apostar por la formación permanente a lo largo de toda la vida laboral".

Del mismo modo, consideró necesaria una agenda por la conciliación que aumente la productividad, ya que las medidas de conciliación y flexibilidad en el trabajo son capaces de incrementar un 19% la productividad, y para el caso de las mujeres, resulta "especialmente importante" incrementar su tasa de participación en el mercado de trabajo, ya que si se lograra una participación cercana al 70%, España incrementaría un 20% su PIB.

Finalmente, Riesgo recordó que hace una semana se han abierto la mesa para elaborar un plan de choque por el empleo focalizado en los parados de larga duración y los jóvenes, y la mesa para la agenda integral de la calidad en el empleo, que es "amplia, ambiciosa y necesaria".

(SERVIMEDIA)

21-FEB-17

MMR/bpp/gja

PUBLICIDAD