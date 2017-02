PNV admite que Hacienda les ha remitido documentación para la negociación de los nuevos Presupuestos

21/02/2017 - 12:42

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reconocido que el Ministerio de Hacienda ya les ha remitido alguna documentación en el marco de las negociaciones para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Alguna documentación ha ido llegando, pero tenemos que ir viendo y tenemos que hablar", ha dicho el diputado nacionalista vasco a la entrada de la Junta de Portavoces de este martes.

En todo caso, Esteban ha dicho que "no hay ninguna otra novedad que contar". "Si lo que me está preguntando, que me imagino que es el tema de interés, si ha habido otra reunión o si ya hay planteamientos por nuestra parte, pues no, todavía no", ha despachado.

