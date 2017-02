Fundación bbva premia a daron acemoglu por establecer el efecto causal de las instituciones sobre el desarrollo económico

21/02/2017 - 11:55

El catedrático del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Daron Acemoglu ha sido galardonado con el Premio Fundación BBVA (BBVA.MC )Fronteras del Conocimiento en la categoría de Economía, Finanzas y Gestión de Empresas, en su novena edición.

El premio ha sido otorgado por lograr establecer el efecto causal de las instituciones sobre el desarrollo económico, con una "innovadora combinación de análisis teórico y empírico que ha influido no sólo en el campo de la economía, sino también en la ciencia política, la historia y de manera general en todas las ciencias sociales".

El secretario del jurado, Manuel Arellano, destacó que Acemoglu "es un investigador singular porque combina una obra prolífica y de altísima calidad, que aborda distintos campos de investigación, realizando contribuciones significativas en todos ellos, con un enfoque tanto teórico como empírico".

El jurado también destacó su contribución "por ayudar a comprender los determinantes del desarrollo económico a largo plazo, con especial énfasis en la importancia que tienen sobre éste las instituciones y la organización de la sociedad".

Según la organización, su investigación ha abierto todo un campo en el que los investigadores pueden medir y cuantificar el efecto del modelo institucional en el desarrollo de una sociedad a distintas escalas.

La economía del crecimiento explora por qué unos países son más ricos que otros y es un campo de investigación que se desarrolló sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo gracias al trabajo de Robert Solow, ganador del Premio Nobel en 1987 y uno de los nominadores de Acemoglu, pero no había consenso sobre los factores que determinaban el crecimiento ni una evidencia empírica al respecto.

Daron Acemoglu (Estambul, Turquía, 1967) se graduó en la Universidad de York (Reino Unido) en 1989 y se doctoró en 1992 en la London School of Economics, donde fue profesor durante un año. En 1993 se convirtió en miembro del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde actualmente ocupa la Cátedra Elizabeth and James Killian de Economía.

Ha publicado alrededor de 120 artículos en revistas de prestigio internacional como 'American Economic Review', 'Quarterly Journal of Economics' o 'Review of Economic Studies', además de cuatro libros.

