Dijsselbloem afirma que Grecia podrá decidir cómo invierte su espacio fiscal

Bruselas, 21 feb (EFE).- El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, señaló hoy que Grecia podrá realizar sus propias propuestas sobre cómo reinvertir el espacio fiscal que deberían generar las reformas estructurales que el país debe negociar en los próximos días con sus acreedores.

"Depende de Grecia cómo quieren reinvertir el espacio fiscal", indicó Dijsselbloem a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.

El también ministro de Finanzas holandés aclaró, no obstante, que las autoridades helenas "hablarán de ello con las instituciones", cuyos técnicos visitarán Grecia en las próximas semanas para supervisar el cumplimiento por parte de Atenas de las condiciones asociadas a su rescate financiero.

Grecia alcanzó ayer un acuerdo con sus acreedores europeos y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la misión de supervisión pueda volver a Atenas, después de que el país se comprometiese a negociar reformas adicionales en el sistema de pensiones, el sistema fiscal y el mercado laboral.

El ministro holandés indicó ayer que será "la envergadura" de estas reformas la que determinará el espacio fiscal del que dispondrá el Gobierno heleno, sobre el que las autoridades "pueden empezar ya a hacer propuestas" para después pactarlas con las instituciones.

Dijsselbloem no precisó la fecha concreta en la que la misión de supervisión volverá a la capital helena, ya que es algo que "depende de las instituciones", aunque asumió que será "en los próximos días"

"Las reformas sobre el sistema fiscal, el sistema de las pensiones y el mercado laboral son grandes reformas y estoy seguro de que habrá mucho trabajo técnico en Atenas", explicó el ministro holandés, que reiteró que no hay "una gran urgencia" para concluir la revisión dado que Grecia tiene liquidez.

Por su parte, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, consideró que la situación financiera de Grecia no depende únicamente de la conclusión de la segunda revisión del tercer rescate acordada ayer, sino también de que se acuerden "reformas para que haya crecimiento".

"A veces nos centramos mucho en consideraciones estrictamente fiscales y presupuestarias cuando el problema de Grecia a lo mejor es de competitividad, de generación de productividad, de flexibilidad de mercados y capacidad de crecimiento económico", advirtió de Guindos.

"Si no hay eso no tengan duda de que no tendremos nada de lo demás", señaló.

De Guindos confió en que la misión de supervisión llegue a un acuerdo para poder cerrar la segunda revisión del tercer programa de rescate a Grecia "en el próximo Eurogrupo o en el siguiente", que se celebrarán los próximos 20 de marzo y 7 de abril, respectivamente.

Si bien indicó que Grecia no afronta problemas de liquidez "en los próximos meses", el ministro español incidió en la importancia de avanzar en el programa para que Grecia no encuentre dificultades en financiación en el mes de julio, momento en el que el país afrontará vencimientos de deuda por valor de 6.257 millones de euros.

