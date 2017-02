Economía.- Jaime Caruana prolongará dos meses más su mandato al frente del BPI

Jaime Caruana permanecerá al frente del Banco de Pagos Internacional (BPI) como director gerente de la institución dos meses más de lo previsto, por lo que no abandonará el cargo el próximo 30 de septiembre, sino el 30 de noviembre de 2017, tras lo que será reemplazado por Agustín Carstens, actual gobernador del Banco de México, según ha informado la entidad de Basilea, considerada como la institución financiera internacional más antigua del mundo, pues sus orígenes se remontan a 1930.

"El Consejo de dirección del BPI ha acordado a petición de Agustín Carstens posponer dos meses la fecha de su nombramiento como director general de la entidad, hasta el 1 de diciembre de 2017. Su nombramiento estaba originalmente previsto para el 1 de octubre de 2017", informó la entidad, añadiendo que Jaime Caruana había acordado con el Consejo permanecer en su actual cargo hasta el próximo 30 de noviembre.

El mexicano Agustín Carstens había sido designado el pasado 1 de diciembre como próximo director del BPI y tenía previsto abandonar su actual cargo de gobernador del Banco de México el próximo 1 de julio de 2017, ya que la normativa del BIS prohíbe que las personas encargadas de la dirección de la entidad desempeñen cualquier otro empleo, cargo o comisión.

El BIS, cuya sede se encuentra en Basilea (Suiza), presta asistencia a los bancos centrales en la promoción de la estabilidad monetaria y financiera global. La institución, que actúa como contraparte de primera categoría en las transacciones financieras de los propios bancos centrales, y como agente o fideicomisario en operaciones financieras internacionales, agrupa a 60 bancos centrales de países que representan aproximadamente el 95% del PIB mundial.

Al frente del BPI desde abril de 2009, tras pasar por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el nombre de Jaime Caruana, exgobernador del Banco de España, resulta habitual en las quinielas de candidatos a ocupar una futura vacante en el BCE, la primera de las cuales se producirá con la salida en mayo de 2018 de Vítor Constancio, aunque en una reciente entrevista con Europa Press el banquero subrayaba su intención de regresar a Madrid tras su periplo suizo.

"Después de Basilea toca Madrid. Ni me lo he planteado, tengo seis meses en los que me voy a dedicar a pensar, pero no voy a hacer nada", aseguraba.

