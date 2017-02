De Guindos confía en cerrar "lo antes posible" la revisión del rescate de Grecia

21/02/2017 - 10:57

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha confiado este martes en que la segunda revisión del rescate de Grecia pueda cerrarse "lo antes posible", al mismo tiempo que ha señalado que Atenas no tiene en la actualidad un problema de liquidez pero que es "importante" avanzar en el programa.

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

"Espero que podamos acabar la revisión lo antes posible, en el Eurogrupo próximo o en el siguiente", ha afirmado en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).

"Grecia no tiene problemas de liquidez en los próximos meses, hasta el mes de julio, pero no solamente es un tema de liquidez o no liquidez, es una cuestión de que es importante avanzar en el programa", ha advertido.

En este sentido, el titular de Economía ha recordado que Grecia registró una tasa de crecimiento negativo en el último trimestre del año pasado, una "mala noticia" que, a si juicio, invita a "analizar por qué está ocurriendo".

"A veces nos centramos mucho en consideraciones presupuestarias cuando el problema de Grecia, a lo mejor, es un problema de competitividad, de generación de productividad, de flexibilidad de mercados y de capacidad de crecimiento económico", ha manifestado.

Los equipos técnicos volverán a Atenas tras el acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno heleno y sus acreedores, con el objetivo de elaborar un paquete de reformas del sistema fiscal, el mercado laboral y el sistema de pensiones y alcanzar un acuerdo técnico que permita dar luz verde a la segunda revisión.

Preguntado también por esta cuestión, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha evitado concretar qué día se desplazará la misión de supervisión a la capital griega, aunque ha asumido que será "en los próximos días".

El ministro de Finanzas holandés ha asegurado que Grecia y los acreedores tienen aún que negociar "grandes reformas", por lo que ha advertido de que todavía es necesario "mucho trabajo" por hacer. En la misma línea que el ministro español, Dijsselbloem ha apuntado que no existe "urgencia" por concluir la revisión puesto que Atenas no tiene "problemas de liquidez".

PUBLICIDAD