La cnmc propone desregular el mercado de los operadores móviles virtuales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado el proyecto de medida sobre la regulación mayorista del mercado de acceso a redes móviles y propone desregular el mercado de los operadores móviles virtuales (OMV).

Este proyecto se remitirá ahora a la Comisión Europea, al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y al de Economía, Industria y Competitividad. Una vez aprobada la medida definitiva, se propone un plazo de seis meses para levantar las obligaciones regulatorias existentes, según informó este martes la CNMC en un comunicado.

La Comisión analizó este mercado en el año 2006 e impuso una regulación que obligó a los tres operadores de red existentes en aquel momento (Telefónica, Vodafone y Orange) a dar acceso razonable a sus infraestructuras móviles.

Esta regulación propició la apertura del mercado y con ella la entrada del cuarto operador con red (Yoigo) y de compañías que no tenían espectro radioeléctrico, los conocidos como operadores móviles virtuales (OMV), que comenzaron a ofrecer progresivamente servicios de voz y datos móviles a sus clientes.

En la actualidad, indica la CNMC, "la recomendación de mercados de la Comisión Europea no incluye el mercado de los OMV, de forma que sólo si se dan condiciones en las que no existe competencia en el mercado se podrían mantener las obligaciones regulatorias, situación que no se da en estos momentos en España".

Actualmente existen en España una treintena de OMV (tanto completos como prestadores de servicios), con modelos de negocio y estrategias diferentes.

Según el regulador, gracias a la entrada de Yoigo y los OMV se ha "intensificado" la competencia en el mercado de las telecomunicaciones fijas (permitiendo que los operadores fijos pudieran convertirse en OMV y ofrecer paquetes convergentes) y móviles. En términos de líneas, la cuota de mercado conjunta de estos operadores supera el 15%.

En estos últimos años, hay que destacar también las operaciones de concentración que han protagonizado. Dos de los principales OMV completos, Ono y Jazztel, fueron adquiridos por Vodafone y Orange, respectivamente. Más recientemente, en septiembre de 2016, se produjo la adquisición de Yoigo (el cuarto operador móvil con red) y Pepemobile (OMV) por parte de Masmóvil.

BAJADA PRECIOS MAYORISTAS

En el proyecto de medida, la CNMC considera que el mercado de acceso a redes móviles tiende hacia la competencia efectiva y, en consecuencia, propone su desregulación. Durante este tiempo, subraya la Comisión, los precios mayoristas que los OMV pagan a los operadores de red se han ido reduciendo progresivamente tanto para la voz como para los datos. Esto ha permitido que los OMV puedan mejorar los precios ofrecidos a sus clientes, en línea con las ofertas de los operadores de red.

Además, un número significativo de OMV ha incorporado la tecnología 4G, que es un elemento cada vez más relevante a la hora de competir en el mercado móvil, explica el organismo.

Por otra parte, expone, del análisis efectuado no se desprende que la desregulación del mercado vaya a dar lugar necesariamente a un posible aumento de posibles prácticas anticompetitivas por parte de los operadores móviles de red incumbentes: Telefónica, Vodafone y Orange.

A este respecto, destaca que, con la reciente adquisición de Yoigo y Pepemobile y el acuerdo alcanzado con Orange para disponer de un servicio de roaming nacional, Masmóvil se configura como el cuarto competidor no sólo a nivel minorista sino potencialmente a nivel mayorista.

En todo caso, la CNMC apunta que tendría la capacidad de detectar prácticas potencialmente restrictivas de la competencia e intervenir en el supuesto de que los operadores móviles con red, por ejemplo, retiraran de forma injustificada el acceso a su red móvil a los OMV o pusieran en práctica estrategias más sofisticadas basadas en una subida de los precios mayoristas de acceso a la red móvil que no permitieran la replicabilidad de sus ofertas minoristas.

