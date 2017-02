Dijsselbloem ve avances para que la misión de los acreedores de Grecia pueda volver a Atenas

20/02/2017 - 17:07

El presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, ha asegurado que el gobierno griego y las instituciones acreedoras han avanzado durante las últimas semanas en sus conversaciones de cara a lograr un acuerdo permita la vuelta de los equipos técnicos a Atenas para cerrar la segunda revisión del rescate.

BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

"Hemos recorrido mucho camino. Veremos en el Eurogrupo si hemos hecho suficiente", ha señalado el holandés a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, después de asegurar que se han llevado a cabo "conversaciones intensas" para "allanar el camino" y permitir "que la misión (de supervisión) vuelva a Atenas.

El ministro de Finanzas de Países Bajos ha añadido además que no existe una fecha límite para cerrar la segunda revisión del programa porque no el Ejecutivo heleno no tiene una necesidad urgente de liquidez, pero ha señalado que sería "útil" que esto suceda rápidamente "simplemente por razones de estabilidad y confianza".

"Hoy discutiremos que la misión de las instituciones vuelva a Atenas. Y eso requiere un acuerdo sobre reformas sustanciales y medidas adicionales que deben ser adoptadas", ha recordado Dijsselbloem, antes de señalar que, cuando se acuerde el regreso a la capital helena "todavía habrá trabajo por hacer".

También se ha referido el presidente del Eurogrupo a la participación del FMI en el rescate, afirmado que la posición del organismo internacional "no ha cambiado". "Están dispuestos a participar", ha expresado, para recordar después que reclaman "un programa serio, con reformas profundas y una deuda sostenible".

En la misma línea, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, ha confiado en que el FMI decida finalmente participar en el rescate, así como en que el debate de este lunes sea "de alta calidad" y permita acordar que los acreedores vuelvan a Atenas "lo antes posible" para lograr "un acuerdo global que concluya la segunda revisión".

También ha subrayado el comisario francés que Atenas ha efectuado ya "muchos progresos" y ha insistido en la vuelta al crecimiento de la economía helena y en que ha cumplido con los objetivos fiscales que se le exigían.

"El pueblo griego debe ver la luz al final del túnel de la austeridad y ese es el objetivo de la Comisión", ha remarcado.

Por su parte, el ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis De Guindos, ha afirmado que las instituciones "han aproximado sus posturas" en las últimas fechas y ha mostrado su confianza en que se pueda acordar la vuelta de los equipos técnicos a Atenas.

"Espero que haya acuerdo entre las instituciones y que la troika pueda ir a Atenas en los próximos días y podamos cerrar la revisión", ha manifestado.

