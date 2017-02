Economía.- Manuel Muñiz, nuevo decano de IE School of International Relations

br /> MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Manuel Muñiz, experto en innovación, geopolítica y gobernanza regional y global ha sido nombrado decano de IE School of International Relations, informó la escuela de negocios.

En esta etapa, Muñiz impulsará el desarrollo de iniciativas para consolidar IE School of International Relations como referente en formación de liderazgo global.

Muñiz creará además en el seno de IE el Centro para la Gobernanza del Cambio, una institución dedicada al estudio de los retos planteados por la aceleración del cambio tecnológico y social en los sectores público y privado, así como a la búsqueda de soluciones y de herramientas para su adecuada gobernanza.

Muñiz, que en la actualidad dirige el Programa de Relaciones Transatlánticas de la Universidad de Harvard, releva en el cargo a Arantza de Areilza, que ha sido decana de IE School of International Relations desde su fundación en 2008.

"Manuel Muñiz es un modelo de emprendedor académico con una trayectoria internacional brillante. Su plan estratégico convertirá a IE School of International Relations en la cantera de los futuros arquitectos de la sociedad global", afirma Santiago Iñiguez de Onzoño, presidente de IE University.

En el campo de la investigación, Manuel Muñiz ha realizado estudios sobre procesos de cooperación e integración en Europa y el Atlántico Norte con el objetivo de comprender la forma en la que los Estados se enfrentan a la interdependencia y complejidad.

Muñiz es también catedrático Rafael del Pino de Transformación Global y director del Programa de Liderazgo Global de la Fundación Rafael del Pino, así como miembro asociado del Minda de Gunzburg Center for European Studies y miembro electo del Alumni Board of Directors de Kennedy School of Government, ambas instituciones de la Universidad de Harvard.

Manuel Muñiz posee una licenciatura en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, un Master en Finanzas del Instituto de Estudios Bursátiles, un Master en Administración Pública de la Kennedy School of Government y un Doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford. Es, asimismo, David Rockefeller Fellow de la Comisión Trilateral y Millennium Fellow del Atlantic Council. En el año 2016 fue nombrado por Esglobal como uno de los 25 intelectuales que están redefiniendo el pensamiento iberoamericano.

PUBLICIDAD