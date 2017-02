Economía.- El número de españoles que invirtió en fondos de inversión se duplicó en 2016, según ING

En 2016 ha crecido el número de españoles interesados en diversificar sus ahorros y destinarlos a invertir en productos de inversión, como en fondos de inversión, acciones o bonos, según se desprende de una encuesta realizada por Ipsos para ING.

En concreto, en el último año un 11% de los encuestados ha invertido en fondos de inversión, duplicando así el dato del 5,8% de españoles que lo hizo en 2015.

Sin embargo, el 20,1% ha recurrido a las acciones, mostrando así que invertir en bolsa es la opción preferida de los españoles en lo que se refiere a la obtención de rendimiento de sus ahorros. Asimismo, un 11,5% invirtió en bonos y un 6,8% lo hizo en otros productos alternativos.

No obstante, pese a este cambio en el comportamiento de los españoles, las cifras sobre el interés por los productos de inversión de los españoles continúa situándose por debajo de la media europea, solo por delante de Rumanía y Australia.

En este sentido, para el 49% de los encuestados no recurrir a estos productos tiene que ver con no tener dinero. Por su lado, el 40% de los españoles indica como razón el riesgo del que se caracterizan estos productos, así como el no conocer a ciencia cierta las ganancias (31%) o simplemente el miedo a perder dinero (32%).

De hecho, estas razones son las que provocan que más de dos tercios de los españoles declaren decantarse por las cuentas de ahorro, pese a que son conscientes de que este producto no permite obtener beneficios significativos. Hasta un 77% de los encuestados afirmó tener dinero en una cuenta de ahorro, mientras que la media europea se sitúa en un 69%.

LOS JOVENES, LOS MAS INTERESADOS EN INVERTIR

Los jóvenes, concretamente aquellos con edades comprendidas entre los 25 y 34 años, se posicionan como los más predispuestos a invertir que cualquier otro grupo de edad.

Según se arroja de los resultados de la encuesta, un 22% invertiría en fondos, un 27% en bonos y un 26% en bolsa, solo en el caso de que su situación económica se lo permitiese.

