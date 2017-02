Fedea advierte de que las pensiones quedarán prácticamente 'congeladas' hasta el año 2060

Ya estamos con los de rojedea. Pongamos los hechos:



1) Las pensiones mínimas son inmerecidas. Se otorga a quién no ha cotizado. Por lo tanto habría que avanzar hacia su supresión, no a que le den aún más dinero por la cara.



2) Un incremento del 6% no es lineal, así que no es asumible. Probablemente los jetas que cobran pensiones mínimas, esos que no trabajan porque no les da la gana o porque no han querido estudiar, no les afectaría, así que los demás tendríamos que apechugar.



Propongo otra medida. Que ese incremento los paguen los de rojedea con su dinero. Así demuestra de verdad, con su dinero, lo "solidarios" que son, en lugar de demostrarlo con el dinero de los demás.