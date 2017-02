Álvarez (ugt): "el banco de espana vive en marte y alguna vez baja a la tierra a explicar los temas"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, arremetió hoy contra las propuestas del Banco de España y consideró que dicha institución "parece que vive en Marte y a veces baja a la Tierra a explicar los temas".

En una entrevista en RNE recogida por Servimedia, Álvarez lamentó que el Banco de España es una institución "que se permite a todo el mundo decir lo que tiene que hacer, pero ellos no hacen lo que tienen que hacer".

Con respecto a la insistencia del gobernador del Banco de España, Luis Linde, de elevar más la edad de jubilación, Álvarez explicó que no tiene sentido esa medida en un país "con un desempleo juvenil tan elevado". "¿Para qué? ¿Para que tengamos un desempleo juvenil más alto todavía?", se preguntó el líder de UGT. "Me parece que el gobernador del Banco de España debería afinar un poquito más", apuntó.

Álvarez también criticó que el Banco de España recomiende los fondos de pensiones privados, "pero esto tampoco es factible en un país en el que seis millones de personas cobran por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. Esto es propio de alguien que desconoce la realidad de alguien que vive en nuestro país", matizó.

Por último, lamentó que "el lío que tenemos en este país, en buena parte es consecuencia de la falta de vigilancia del Banco de España". "¿Qué garantías tengo de que el Banco de España de hoy no sea tan poco fiable como lo fue en el pasado a la hora de vigilar?", destacó. "El Banco de España ha sido una institución soberbia y sería bueno que ponga los pies en el suelo", remachó.

Álvarez criticó también la falta de transparencia del Banco de España y, en concreto, con el sueldo del gobernador. "Nadie sabe cuál es y yo lo he preguntado muchas veces y no aparece en ningún sitio y no hay manera de saberlo", dijo.

Según las últimas cuentas públicas del año 2015 del Banco de España, el salario de Luis Linde fue de 183.969,5 euros, lo que supuso un 4,5% más que en el año anterior (176.060 euros).

Así, el sueldo bruto del gobernador ascendió a 174.733,65 euros. A ello se unen complementos personales por importe de 3.310,2 euros, así como la recuperación parcial de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, por 5.925,62 euros.

