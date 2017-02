Economía/Telecos.- Vodafone, Movistar y Orange lograr un "potente" rendimiento de sus redes móviles, según RootMetrics

Movistar mejora de forma radical sus resultados en los últimos meses y se iguala a sus rivales

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Los tres principales operadores de telefonía móvil en España registran un rendimiento "potente" de sus redes, tanto en rapidez como en fiabilidad, después de que Movistar haya mejorado "de forma radical" y se haya igualado a VODAFONE (VOD.LO )y ORANGE (FTE.PA ) que siguen manteniendo una posición prominente, según el análisis elaborado por RootMetrics.

En declaraciones a Europa Press, el director general de RootMetrics en Europa, Scott Stonham, ha explicado que en el primer estudio elaborado hace algo más de un año Vodafone y Orange despuntaban y Movistar arrojaba unos resultados peores. Sin embargo, la operadora de Telefónica ha logrado igualarse a sus rivales.

El informe del segundo semestre de 2016 es el tercero que elabora RootMetrics en España, en el que ha ampliado la zona de medición para incluir aeropuertos y zonas de tránsito, como estaciones de transporte, donde las variaciones en el rendimiento de las redes móviles ha sido más pronunciadas.

Los resultados de este informe, en el que se han hecho pruebas en las ciudades de Barcelona, Bilbao, Málaga y Zaragoza, que cubran a seis millones de habitantes, colocan a Vodafone y Movistar en posiciones "muy fuertes", mientras que Orange continúa superando las expectativas, ya que erróneamente nunca se le ha percibido como un operador de primer orden.

En concreto, señala que Vodafone ha vuelto a lograr una buena posición en las áreas metropolitanas analizadas y ha conseguido 19 'RootScore Awards', los mismo que en el informe anterior. La mayor velocidad la ha obtenido en Málaga, con 56,5 Mpbs, un aumento significativo respecto a los 38,5 registrados en Zaragoza en el informe anterior.

En el caso de Movistar, la operadora arroja unos mejores resultados en los análisis de la calidad de su red en zonas metropolitanas y eleva de 11 a 19 los 'RootScore Awards' logrados. Por su parte, Orange continúa superando expectativas y consigue 17 'RootScore Awards', uno menos que en el informe anterior si se analizan las mismas ciudades.

Tras estos resultados, Stonham ha señalado que Vodafone puede mantener su afirmación de que "son los mejores", pero ha añadido que "no son los únicos buenos" y en gran parte de estos mercados comparte el liderazgo con los otros operadores.

Por su parte, Yoigo ha ganado dos 'RootScore Awards', en concreto en envío de mensajes en Bilbao y Málaga frente a las cinco del informe anterior analizando las mismas ciudades. Además, añade que el operador no consiguió alcanzar a ninguno de sus competidores ni llegar al mínimo de 20 Mbps en velocidad media de descarga en ninguna de las zonas analizadas.

A este respecto, Stonham ha señalado que Yoigo ha mejorado el rendimiento de su red móvil, pero de una forma "no tan rápida" como la del resto de operadores. Así, ha añadido que este no indica que no pueda mejorar en el futuro, tras ser adquirida por MásMóvil, pero a día de hoy no ha logrado avances suficientes.

ANALISIS POR CIUDADES.

Por ciudades, el informe recoge que en Barcelona los cuatro operadores ofrecieron en general una gran fiabilidad y velocidades altas de manera generalizada, así como que en las estaciones de tren de Franca y Sans y en el aeropuerto del Prat aparecieron las mayores diferencias entre operadores. En concreto, Vodafone destacó al ofrecer una velocidad media de descarga en Sans de 96,3 Mbps.

En Bilbao, los tres principales operadores mejoraron las velocidades medias de descarga, mientras que Movistar y Orange mejoraron sus ratios de llamadas caídas o cortadas.

Asimismo, RootMetrics destaca que en Málaga Movistar ganó los seis 'RootScore Awards', cinco en solitario, y Vodafone y Movistar registraron las mayores velocidades medias de descarga. En Zaragoza, Vodafone ganó de nuevo los seis 'RootScore Awards' y registró la mayor velocidad media de descarga.

Para elaborar este análisis realizada con un método científico diseñado por la compañía, RootMetrics ha recorrido conduciendo 4.522 kilómetros y ha realizado 58.094 pruebas con teléfonos móviles comprados en tiendas de las propias operadoras en 117 localizaciones de interior de las cuatro ciudades.

ESPAÑA FRENTE A OTROS PAISES.

Por otro lado, Stonham ha destacado la mejora registrada en el rendimiento de las redes de telefonía móvil respecto a la situación de hace 19 meses, cuando se elaboró el primer estudio, y eso teniendo en cuenta que se partía ya de una situación "muy buena".

En este sentido, ha agregado que si se compara con estudios de otros países se ve que España ya no sólo está en un nivel "óptimo", sino a la cabeza en determinadas categorías en comparación con Londres, Dublín o Nueva York y, en cuestiones muy puntuales, por encima de Japón y Corea del Sur.

Asimismo, ha destacado que en España se ha puesto en foco en los últimos años en mejorar la calidad del servicio de datos en los últimos años y esto está dando resultados, pero ha alertado de que muchas veces esta mejora va a acompañada de un peor rendimiento en otras categorías, como las llamadas de voz.

