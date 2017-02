Los nacionalistas y el proteccionismo, los grandes riesgos para el año 2017

Nos dijeron q con el euro y la entrada en la CEE a estas alturas de la pelicula, España seria como Alemania. Y asin con muchos paises. Despues de ver como han ido las cosas, no es de extrañar que pase lo que esta pasando. Nacionalismo y proteccionismo es a mi entender poner las cabras al corral cuando se comen el jardin, saltan por los tejados y te tienen todo hecho unas trizas. La cuestion es saber si quien solto las cabras es quien ahora se te presenta como solucion.... Yo conozco el tema y no me creo ni a los unos ni a los otros.