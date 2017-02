Ciudadanos comunitarios en el Reino Unido afrontan un limbo legal tras el Brexit

El Reino Unido no está ahora para perder el tiempo en esos asuntos, ahora mismo está preparando una colaición de libre comercio imponente con sus primos los norteamericanos, australiano, canadienses y neozelandeses. Varios de ellos están de cuerdo en forman esa zona de libre comercio que en total sumaran un PIB de unos 22 billones de euros y unos 450 millones de habitantes, con un territorio de varias decenas de millones de kilómetros cuadrad, conservando cada pais su soberania, será una zona, facil de crear por los lazos historicos y de todo tipo, ademas de la lengua común que les une.



La UE quedará desmembrada y consumiéndose a fuego lento en su incompetencia. Dentro de media hora será Grecia la que no soporte más y mañana serán España, Portugal e Italia.



Puede que esta realidad no nos guste, desde luego a mi no me gusta, pero es lo que hay e ignorarlo no sirve de nada.



Esa zona anglosajona,ademas de poderio económico y territorial es la vanguandia del mundo en investigación, tecnología y nuevas ideas.



A ella se unirán, mas tarde, otros paises de origen anglosajón que les interese a ellos.