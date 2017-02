El Gobierno afirma que no va a retrasar la edad de jubilación "más allá" de los 67 años

Hace cincuenta años se comenzaba a trabajar y por tanto a cotizar con 14 y 16 años, y una persona de 65 era muy mayor si es que llegaba a esa edad, hoy en día mucha gente no comienza a trabajar y cotizar hasta casi los 30 si se jubilan con 67 muchos no habrán cotizado los 40 años para tener derecho a la pensión completa correspondiente y se les rebajará por lo que seguirán trabajando y cotizando voluntariamente hasta los 70 para obtener 2l 2% adicional por años trabajado después de los 67 en ese caso así que no entiendo el rasgarse las vestiduras porque se prolongue la edad de jubilación hasta los 70 creo que se tendría que empezar a hacer desde YA aumentando tres meses cada año hasta llegar a los 70.



Por otra parte hoy en día lo normal es que una persona con 65 años es joven y está en perfectas facultades para trabajar y llegar hasta los 85 o más disfrutando su pensión