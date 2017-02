Economía.- El Gobierno advierte de que un "no cerrado" a los Presupuestos dificultaría mantener los servicios públicos

Afirma que España estará "a la cabeza" de Europa en crecimiento económico y creación de empleo si hace las reformas "a tiempo"

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha vuelto a advertir este viernes a los grupos parlamentarios de que un "no cerrado e inflexible" a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 no es una "buena respuesta", ya que si las nuevas cuentas no ven la luz, "costaría mantener la calidad y el nivel de los servicios públicos" y habría "poco margen" para incrementar las prestaciones sociales.

Así lo ha señalado el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que ha subrayado que el Ejecutivo da una importancia "grande" a la aprobación de los Presupuestos, para lo que el pasado martes el BOE publicó una orden ministerial que pedía a los diferentes ministerios que remitan antes del próximo 3 de marzo sus cuentas a Hacienda.

Méndez de Vigo ha indicado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha establecido contactos con distintos grupos parlamentarios, como el PSOE, Ciudadanos o PNV, para conocer sus propuestas e iniciar la negociación, toda vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha confirmado que el Ejecutivo presentará su proyecto de Presupuestos "a lo largo del mes de marzo".

En este sentido, ha recordado que la aprobación de los Presupuestos culminaría con el proceso iniciado por el Congreso con la aprobación del los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, y el límite de gasto no financiero (techo de gasto).

Preguntado sobre los primeros contactos sobre los Presupuestos entre Montoro y el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha insistido en que el "afán" del Gobierno desde el inicio de la legislatura ha sido aprobar los Presupuestos.

"Nuestro afán es presentar los Presupuestos, negociarlos y aprobarlos", ha remachado Méndez de Vigo, quien ha abogado porque los políticos cambien el "chip" en la actual "legislatura del diálogo", ya que "no se trata de qué cede uno, de qué entrega, sino de qué ponemos en común para lograr al final un bien objetivo", como es la aprobación de unos PGE que "permitan aprobar las reformas y continuar en la senda de crecimiento y creación de empleo".

De esta forma, ha afirmado que aprobar los PGE es "algo que conviene a todos, al Gobierno, a las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos", y ha remarcado la importancia de que vean la luz para no "poner en peligro" la calidad y el mantenimiento de los servicios públicos.

Además, ha recordado que el hecho de que salgan adelante los Presupuestos de 2017 significa también actualizar la financiación que reciben las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta o el importe total de los fondos de compensación territorial, además de "facilitar" la labor de las regiones, que se encuentran en proceso de aprobación de sus propias cuentas.

ESPAÑA LIDERARA EN CRECIMIENTO SI HACE REFORMAS "A TIEMPO".

Respecto a las previsiones de invierno de la Comisión Europea, Méndez de Vigo ha indicado que son "coincidentes" con las del Gobierno respecto a que España "estará a la cabeza de Europa en crecimiento económico y creación de empleo".

El portavoz del Gobierno se ha referido también al "complejo escenario internacional", como el referido a las consecuencias del 'Brexit', para lo que ha recordado que en unos días se empezará a trabajar en el Congreso en una subcomisión dedicada a estudiar la repercusión de la salida del Reino Unido de la UE.

Así, ha valorado que España registró un crecimiento del PIB del 0,7% en el cuarto trimestre del año 2016, frente a la media europea del 0,4% y el 0,5% de la euro zona, con lo que se acumulan 13 trimestres consecutivos de crecimiento económico y creación de empleo.

"Todo indica que podemos continuar en esa línea si hacemos las reformas oportunas a tiempo", ha enfatizado Méndez de Vigo, quien ha insistido que los Presupuestos son un "elemento importante" para conseguirlo.

