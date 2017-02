La falta de acuerdo entre Grecia, el FMI y Bruselas devuelve al país a los peores días de la tragedia helena

señor ortega ... cuando aqui estamos hablando de jubilaciones en 67 años los griegos se jubilaban con 45 las peluqueras... que se fastidien.. cuando estaban tocandose los cataplines con 46 años y yo estaba levantandome a las 6:30 ellos no se acordaban de mi...



cuando yo pagaba iva en cada producto ellos en muchas regiones no los pagaban y no se acordaban de mi...



Cuando sus autonomos casi no pagaban impuestos , los nuestros se agobian con ellos y no se acordaban de nosotros..



Cuando de un vehiculo aoficial vivian casi 27 choferes no se acordaban de nosotros



tienen lo que se han buscado, su caracter es así.



NO fueron ni capaces de liberarse de los turcos por su indolencia, las potencias europeas tuvieron que mandar tropas porque ellos no se levantaban ni para librarse del yugo turco.







ustede es de los que cree que el que lo pasa mal es por culpa de otros y no por culpa propia.



eso es propio de adolescentes aunque tengan nietos.



a ver si aprendemos que en el mundo real hay que hacerse responsable de los actos. y que no se puede ser cigarra , que a veces hay que ser un poco hormiga...