Juan Carlos Monedero: "Que Errejón pida un trozo de Podemos es de señor feudal"

"Vistalegre II marca una manera diferente de hacer política en España"

Niega, con rotundidad, que sea la mano que mece la cuna de Pablo Iglesias, el hombre en la sombra capaz de mover todos los hilos desde una confortable y calculada retaguardia, pero es imposible imaginarle como un simple militante. Ha conseguido el más difícil todavía en política: dar un paso atrás y situarse en la primera línea como un referente intelectual de Podemos, una especie de guardián de sus esencias ideológicas. A Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) no es necesario definirle como un hombre radicalmente de izquierdas, pero es justo reconocer que crece en las distancias cortas y se siente cómodo cuanto más intentas buscarle las vueltas. Es inteligente, ingenioso, de rápidas respuestas y un irónico a la vieja usanza, de esos que usa el humor para cambiar de tercio cuando le interesa, sin que apenas se note. Se ríe a carcajadas cuando le recuerdas que un día, no hace tanto, tildó al líder de Podemos de soberbio intelectual y él le respondió: "Dijo la sartén al cazo". No le importa que le definan como "el hemisferio izquierdo del cerebro de Pablo Iglesias", a quien considera su gran amigo. Tiene un discurso implacable, casi demoledor, contra Íñigo Errejón, a quien acusa de no haber entendido el mensaje de Vistalegre y de creerse un señor feudal que pretende concebir Podemos como un cortijo y reclama su parte del pastel. Ve en Irene Montero una buena portavoz parlamentaria y dispara indiscriminadamente contra el PP, el PSOE y los medios de comunicación. Cree factible un entendimiento a futuro con Pedro Sánchez y arremete inmisericorde contra Susana Díaz: "Es el bipartidismo ausente de ideología, la contraparte de Felipe González, el broker".

¿Vistalegre ha sido, como dicen algunos, el congreso de la ruptura prematura de Podemos o el de su consolidación?

Vistalegre es la demostración de que hay una nueva generación política en España que está sembrando las bases de una nueva cultura política. Basta comparar el congreso triste, gris, plano y absurdo del PP, donde la única aportación democrática -que era la no acumulación de cargos- fue anulada a través de un pucherazo, para que Dolores de Cospedal siga amasando cargos. En Podemos ha ocurrido lo contrario, las bases han elegido todo: al secretario general, al equipo, los programas, las conclusiones... Eso marca una manera diferente de hacer política en España.

Le voy a leer un fragmento de un editorial de un periódico nacional: "Se ha consagrado el giro más a la izquierda de partido, se ha reforzado su espíritu antisistema y se ha impuesto la línea dura". ¿Eso se corresponde con la realidad?

Una de las grandes victorias de Vistalegre tiene que ver con la derrota de los medios de comunicación que se creían con la capacidad y el derecho de nombrar y quitar secretarios generales. Lo lograron con Pedro Sánchez, del PSOE, pero han fracasado con Podemos. Lo que tienen que hacer estos medios es dejar la viagra ideológica caducada que usan y echarle un poquito de amor, y así conseguirán consumaciones políticas más decentes.

Reconozca que los previos fueron nefastos, con las broncas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón...

Es verdad que en los previos vimos cosas que se han parecido bastante a las cosas que hacen otros, pero no tiene sentido que vayas a un congreso político donde no se hable de política. Después de tres años sin debates internos, no podíamos ir a hacer un teatrillo; había que optar por la transparencia. Desgraciadamente, la gente prefiere la paz en los cementerios, prefiere un partido político que no debata y, si lo haces, dicen que te estás tirando piedras en tu propio tejado.

¿Iglesias y Errejón deben tomar nota de las peticiones de unidad que se reclamaron en Vistalegre?

El problema es que Errejón ha dejado que los medios le den ese papel que le convertía en la mayor amenaza de su secretario general, y por eso en Vistalegre la gente le gritó "unidad, unidad". A quien le reclamaron la unidad fue al responsable de una división que la gente ha entendido como extemporánea.

¿Errejón tiene o no razón cuando reclama tener en la ejecutiva una representación proporcional al 33% de los apoyos que obtuvo en el congreso?

Si alguien sigue creyendo que Podemos es una tarta a repartir, no ha entendido nada. Ni lo que es Podemos ni cuál es el mensaje de Vistalegre II. Esto no es un cortijo que lo repartes por lotes. Si fuera cierto que Errejón está reclamando partes de Podemos como si esto fuera una hacienda, no tiene sentido que continúe donde estaba si reclama una parte para ser el señor feudal. La derrota de la corriente errejonista ha sido muy contundente y demoledora, por lo que entiendo que a Errejón le haya generado un cierto shock. Cuando se pase, creo que recobrará la cordura.

¿Usted cree que debería haber dimitido como portavoz y como secretario político, como una forma lógica de asumir la derrota?

Conozco a Íñigo, sé que es una persona que se respeta a sí misma, y no puedes ofrecerte para portavoz de un proyecto o de otro, porque si lo haces lo único que estás diciendo a la gente es que tú lo que quieres es mandar y te da igual lo que mandes. Eso le convertiría en Antonio Hernando y quien quiera convertir a Errejón en Hernando se equivoca profundamente.

Vamos, que debería haber dimitido él antes de que 'le dimitan'...

Íñigo siempre ha dicho que no le gusta perder ni a las chapas, y tras la derrota me consta que necesita tiempo para digerirla. No tiene que anticipar posiciones y, sobre todo, no debe permitir que su corriente anticipe por él las posiciones.

¿Irene Montero tiene un buen perfil para sustituir a Errejón como portavoz parlamentaria?

Es tiempo de feminizar la política. Los discursos que a mí me parecieron más potentes en Vistalegre fueron los de Noelia, Teresa e Irene. Los hombres deberíamos ir entendiendo que las mujeres tienen mucho que contarnos, que representar y que renovar en la política.

Oiga, ¿se replantea volver a la primera línea del partido a partir de ahora?

Yo no me he ido. Creo que hay que hacer política desde diferentes sitios, y Podemos es algo más que un partido, es un aire de familia, de una España que quiere entrar en el siglo XXI, y yo quiero acompañar a ese aire de familia, más que acompañar al partido.

Pues usted tiene fama de ser 'la mano que mece la cuna' de Pablo Iglesias en la sombra...

Pablo Iglesias hace mucho tiempo que se viste solo y no duerme en cuna. Quien quiera buscar camarillas no termina de querer aceptar la realidad. Pablo es una persona con mucha capacidad de tomar sus propias decisiones, y que escucha a gente con criterios diferentes. En cuanto a mí, no me da paz el intríngulis parlamentario, el juego de tronos, ni siquiera que haya gente que te aclama porque eres famoso.

¿Reconoce al partido que fundó? Porque, tres años después, da la sensación de tener un envejecimiento prematuro, baja en las encuestas y también en las urnas...

Mi sensación es que se mira a Podemos con las gafas de las mentiras que la gente se cree. Somos una fuerza política que lleva tres años, tiene 71 diputados, cinco millones de votos, que está gobernando en las principales alcaldías de España, y que se permitan decir que nos va mal es increíble. Podemos es la fuerza política transformadora más potente de Europa, y así nos ven desde fuera. Ven a Podemos como la posibilidad cierta de frenar a los Trump y al crecimiento de la extrema derecha y, sorprendentemente, en España se quiere repetir como un mantra que hemos fracasado. Podemos solamente se puede leer en clave de triunfo.

¿Y la disyuntiva para ustedes es el Parlamento o la calle? Ideológicamente, se ha hecho ese planteamiento con Errejón e Iglesias...

Esa disyuntiva solamente se la he escuchado a los medios que pretendían hacer una polarización para construir un falso relato de que Errejón se estaba acercando al PSOE y que Iglesias quería tirar piedras, y las dos son falsas. Por mucho que Pedro Sánchez o los sectores plañideros del PSOE sigan reclamando que Íñigo se vaya a sus filas, se equivocan: se va a quedar en Podemos. Y déjeme decirle que si tiene que hacer una travesía del desierto interna porque no ha salido lo que él pensaba en Vistalegre II, lo que le corresponde, como un político honesto, es pelear para convencernos de que su punto de vista es el correcto, y no caer en esa provocación de los que quieren debilitar a Podemos diciendo que Errejón tiene que irse al PSOE. Fuimos nosotros -no Errejón- quienes fundamos Podemos, quienes tomamos la decisión de salir de la calle y de fundar un partido. Nosotros decidimos dejar la calle e ir a las instituciones.

¿Usted cree que la debilidad manifiesta del PSOE es un momento propicio para que ustedes le fagociten? Como hicieron con Izquierda Unida, que se ha diluido...

Hablar de fagocitar al PSOE supone el mismo error de planteamiento que tiene Errejón cuando habla de seducir al votante. Eso da solamente, como mucho, para un revolcón, pero lo que necesita la política democrática son relaciones más profundas y duraderas. Si crees que puedes hacerle una opa al PSOE te equivocas, porque los militantes y los votantes del PSOE, sobre todo los militantes, si fracasa su partido se van a su casa, no se van a otro partido, salvo los cuadros, que son más chaqueteros.

¿Pero cree que le van a poder quitar la hegemonía de la izquierda, aunque no le fagociten?

Podemos ya le ha quitado al PSOE la hegemonía de la izquierda. Viendo a quién se dirige Rajoy, que sabe que es presidente gracias al PSOE, queda claro que quien está hegemonizando la oposición es Podemos. El último año ha sido muy anómalo, con dos elecciones y ahora es un momento de calma, de planificación, de articulación de una posición firme en el Parlamento. Éste es el momento de crear un Gobierno en la sombra, como apuntó Pablo Iglesias, que demuestre a este país que hay un equipo alternativo, con políticas alternativas. Eso era difícil ponerlo en marcha cuando los medios de comunicación estuvieron jaleando a Íñigo Errejón para que hiciera la cama a Pablo Iglesias.

¿De verdad estamos asistiendo a un Gobierno de coalición de derecho, aunque no de hecho?

Hay grandes coaliciones, pequeñas coaliciones y coaliciones mediocres. La nuestra es una coalición mediocre, vergonzante, donde el PP le está regalando el Gobierno a Ciudadanos y el PSOE a cambio de las migajas que caen de la barba de Rajoy. Los militantes decentes del PSOE incluso están dispuestos a abrazar de nuevo a Pedro Sánchez. Pues si Pedro Sánchez sirve para articular y orientar a ese votante socialista que está perplejo por el desnortamiento de su partido, bienvenido sea.

¿Ahora ustedes se entenderían con Pedro Sánchez, cuando en su día se negaron a hacerle presidente? ¡A buenas horas!

A Sánchez le ha ocurrido como a Saulo de Tarso, que se cayó de un caballo al ver una zarza ardiendo que nunca se consumía. Se le abrieron los ojos a golpes y terminó dándose cuenta de que quien manda en el PSOE era la actual Gestora y el grupo Prisa. Ahora se le ve que camina más ligero y, por lo tanto, ahora con Sánchez aparecen posibilidades que antes no había.

Pues parece que el elegido no va a ser él, sino Susana Díaz...

Susana Díaz es la contraparte de Felipe González, que es el que graba vídeos para brokers iraníes que tienen el dinero en Panamá. Susana Díaz es la Gestora, es el bipartidismo más ausente de ideología, es la vieja política, es el ejemplo claro de alguien que tiene cuarenta y cinco años y lleva veinticinco viviendo de la política; representa todo eso que hay que superar. Si el PSOE elige a Susana Díaz, se estará pegando un tiro en el pie, y lo peor es que yo estoy convencido de que lo va a hacer, porque han perdido el norte.

¿En qué sentido?

Pues en el sentido de que cuando la gente decía en la calle "PSOE y PP la misma mierda es", yo siempre decía que no son la misma mierda, porque sus militantes y sus votantes no son lo mismo, pero si miras a sus dirigentes la conclusión que sacas es que cagan bastante parecido.

Puede ser, pero es que la gestión política también desgasta, y tal vez eso en Podemos no lo contemplan...

Mire, creo firmemente que el éxito de Podemos va a estar si somos capaces de incorporar a todo ese cuerpo de cuadros medios, técnicos y gente profesional que hay en España y que no tiene dónde brindar sus servicios. Va a estar en demostrar que en todos los ámbitos de la gestión de este país hay gente muy válida, que está esperando un partido político que no les traicione, como han hecho el PSOE, el PP, el PNV y Convergencia.

Oiga, al final Correa, Crespo y 'El Bigotes' han entrado a la cárcel. ¿Es una sentencia ejemplar o ejemplarizante?

El encarcelamiento de esa colusión entre política y economía, el juicio de la Infanta, la imputación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el exgobernador del Banco de España creo que son señales de una España que se está marchando, impugnada por una España joven, que quiere que tengamos los premios Nobel, universidades y los medios de comunicación que corresponden.

Otro tema espinoso es el de Cataluña, donde muchos se están envolviendo en la bandera para tapar la corrupción, ¿no?

Lo de Cataluña se va a solventar por tres razones: una, porque les interesa a los sectores económicos catalanes y españoles; dos, porque hay más de un 80% de los catalanes que quiere un referéndum; y tres, porque la única posibilidad que tiene Felipe VI de continuar siendo rey es solucionando el reto catalán. Estoy convencido de que va a haber referéndum, que no estará en la línea del juego de bravucones al que nos pretenden llevar.

Oiga, ¿y va a ser útil la comisión de investigación del 'caso Bankia' tras la imputación de Fernández Ordóñez?

Mi sospecha es que el Banco de España ha sido cómplice del vaciamiento democrático de este país. Y estoy convencido de que con 71 diputados presionando las cosas van a ser diferentes. Estoy convencido de que las multinacionales, las eléctricas, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial, y todas las instituciones que han estado infectadas por los partidos políticos, van a empezar a rendir cuentas.

Por ultimo, dígame: ¿El sistema de pensiones está en riesgo en nuestro país?

El PP ha vaciado la hucha de las pensiones, y el PSOE carece de coraje para dar la batalla de verdad por este tema. Cuando uno mira a Felipe González, que es un bróker millonario, uno se da cuenta de que, si ese es el líder moral del PSOE, la cosa está todavía peor. La única manera de salvar las pensiones pasa por recuperar el empleo, y por que los abuelos, que son los votantes mayoritarios del PP, se den cuenta de que están votando a su verdugo.

