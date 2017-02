La estiba tiene un 'plan B' para blindar su monopolio: controlar la formación

Renuncian a crear un Registro de Trabajadores para llegar a un acuerdo

Retomarán las negociaciones con la patronal el próximo martes

Antolín Goya (en el centro) es el coordinador general del principal sindicato de estibadores. Foto: eE-

Sindicatos, patronal y Gobierno se han dado una semana sin huelgas para discutir el futuro de la estiba. De hecho, las empresas y los estibadores retomarán las negociaciones el próximo martes, sin la presencia de representantes del Ministerio de Fomento. El Ministerio de Empleo acogerá en su sede la nueva ronda de negociaciones, en la que además está previsto que participe un representante del Departamento a modo de mediador entre las dos partes.

Ante el nuevo periodo de conversaciones que se abre entre las empresas y los estibadores en el marco de la negociación colectiva, los representantes de los trabajadores están preparando un plan B que les permita mantener el control sobre la mano de obra (blindar su monopolio) sin cruzar las líneas rojas de la Comisión Europea (CE) y Fomento.

Así, Coordinadora, CCOO y UGT han abierto la puerta a renunciar al Registro de Estibadores siempre que puedan mantener el control sobre la formación de los trabajadores y tener la capacidad de decidir quien está formado y quién no.

"En un afán de flexibilizar y dar salida a este problema, aceptamos que el Registro de Estibadores nacional no se cree como tal. Estamos dispuestos a buscar una fórmula alternativa que permita validar la formación de los estibadores", explican fuentes del sindicato mayoritario Coordinadora. "Se ha hablado de no constituir un registro en los términos que lo veníamos planteando sin renunciar a que los trabajadores que vayan a realizar la actividad en los puertos deben tener un alto nivel formativo y una continuidad en el empleo", aseguró el coordinador general del sindicato mayoritario de la estiba, Antolín Goya.

Así, la idea es que el registro no se incluya dentro del Real Decreto, algo a lo que se habían negado en redondo tanto la CE como Fomento, y que, en su lugar, se articule "una fórmula conjunta de procesos formativos de los trabajadores". "Hay predisposición, pero nuestros requerimientos pasan por la formación del personal para que se garantice la seguridad tanto de los trabajadores como de la mercancía. Queremos tener cierta capacidad para decidir quién está formado y quién no, pero que no se nos olvide que las que contratan son las empresas", explican fuentes del sindicato.

Actualmente, las organizaciones sindicales controlan quién es estibador y quién no a través de las Sagep (Sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios), que están llamadas a desaparecer. Estas empresas tienen una bolsa de empleo y para entrar en ella hay que pasar por un proceso de formación y el filtro sindical, denuncian fuentes empresariales. El Real Decreto permite ser estibador a cualquiera que tenga una titulación académica en Formación Profesional o reconocimiento de la experiencia profesional, lo que saca del ámbito de los sindicatos la formación.

Así, dentro del marco de la negociación colectiva, que todavía está pendiente de que se fijen las fechas, se van a tratar las principales materias que Fomento no acepta incluir en la nueva ley de la estiba: la garantía de los puestos de trabajo (subrogación), la formación y el modo de organización del trabajo. Y es que, además de mantener el control sobre el gremio, los sindicatos quieren asegurarse de que las firmas mantienen el trabajo de los estibadores con las mismas condiciones y que no les van a despedir a costa de Puertos del Estado.

Por su parte, la patronal, que también se ha mostrado dispuesta a negociar, ha defendido que no haya un periodo transitorio de tres años y que puedan contratar bajo las mismas condiciones que las nuevas empresas que entren en el mercado liberalizado. En cuanto al control de la formación, fuentes empresariales dicen que es lo mismo que crear un registro, ya que "solo podría ser estibador quien ellos dijeran".

Expediente sancionador a la estiba

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente sancionador contra sindicatos y empresas de estiba que operan en el Puerto de Vigo por firmar y poner en práctica hace 20 años pactos sobre las labores de estiba que "desbordarían el ámbito propio" de dichos trabajos. El expediente se ha incoado contra UGT, CCOO y CIG, y contra las firmas Líneas Marítimas, Bergé, Estibadora Gallega, Terminales Marítimas de Vigo y Pérez Torres.

