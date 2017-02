Economía/Finanzas.- La CNMV advierte de 22 'chiringuitos' financieros en Italia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica

br /> MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado este jueves de la existencia de 22 entidades no registradas y que, por tanto, no pueden realizar servicios de inversión en Italia, Reino Unido, Irlanda y Bélgica.

En concreto, señala que la entidad 'www.smartbotpro.com' no está registrada en el supervisor italiano, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob).

Además, alerta de que no están registradas en la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido las entidades Jazz Loans ('www.jazzonthehill.co.uk'), Wainscott Consulting Group ('www.wainscottconsulting.com'), Boston Private Law Group LLP ('www.bostonplg.org') y DonaldsonFindlay ('www.donaldson-findlay.com').

El supervisor irlandés, por su parte, ha alertado de que Asashi Mergers & Acquisitions (Japan) tampoco está registrada para ofrecer servicios de inversión.

Por otra parte, el supervisor belga, la Financial Services and Markets Authority (FSMA), ha emitido una advertencia sobre entidades no autorizadas que ofrecen servicios de inversión ('boiler rooms') y otras que prestan ayuda a víctimas de fraudes para recuperar su inversión ('recovery rooms').

Estas entidades son Amicus Investment, Asashi Mergers & Acquisitions Group, Atlantic Global Asset Management, Brookfield99/Brookfield Investment Management, Capital Invest Europe, Cressman Financial Group/Tian Xi Fu Limited/Hongkong Ztwow Trade Limited, Eastern Quay Asset Management y Fujitsu Global/Asian Mercantile Exchange/Centric Limited.

Además, el supervisor belga ha advertido sobre Global Consulting Europe, Monex Financial/Monex BMO Securities/Symando Corporation Limited/DFan Limited, Nikko Desjardins Asset Management/Xieze International Trading Limited/Gradual Investments Limited, Red Shield Financial/Rong Aviva Limited, Rubin Dunn, Tatsuno International, Thornwood Financial/Long Will Limited y William Paulstern/Camdan Limited.

