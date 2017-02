PNV espera que el Gobierno envíe "datos concretos" la próxima semana para empezar a negociar el Presupuesto

16/02/2017 - 12:43

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha explicado este jueves que su formación está a la espera de que el Ministerio de Hacienda le envíe "datos concretos" con los que poder empezar a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, tras la reunión que mantuvieron anoche con el ministro Cristóbal Montoro para tener "una primera toma de contacto".

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Según el diputado vasco, el titular de Hacienda les hizo una "exposición de datos generales y del panorama que contemplan" en materia presupuestaria durante su reunión de este miércoles, que se produjo a petición del Gobierno y de la que no salió ningún calendario concreto de negociación.

"Ahora estamos a la espera de datos más concretos. Una vez los recibamos, supongo que ya volveremos a estar en contacto", ha apuntado, asegurando que tampoco el PNV aprovechó el encuentro para hacer "ningún planteamiento alternativo" ni para presentar sus reivindicaciones. "Sólo queríamos conocer su visión", ha insistido.

Además, Esteban ha eludido precisar qué temas consideran condiciones indispensables. "Lo nuestro son líneas verdes, no líneas rojas. Hay que discutir de todo y luego, a lo largo de las conversaciones, se verá si no se puede avanzar más. Pero líneas rojas no tenemos en ningún tema", ha asegurado.

A renglón seguido, ha matizado que el PNV es una formación "muy realista" y que buscará un acuerdo "lógico, factible, coherente y beneficioso" para sus electores, lo que no sólo pasa por conseguir el mayor nivel posible de inversiones. "Hay otras cosas, el mundo es muy abierto", ha apostillado Esteban.

VOTOS DECISIVOS

No obstante, el portavoz parlamentario ha recordado que los votos del PNV en esta legislatura "importan bastante", ya que si el PSOE mantiene su intención de presentar una enmienda de totalidad contra los Presupuestos "es evidente que será necesario el apoyo" de los nacionalistas vascos para que las cuentas no queden bloqueadas.

Sin embargo, el PNV está en estos momentos "absolutamente alejado de la posibilidad de apoyar los Presupuestos", ya que desconoce las "intenciones" del Gobierno. Por eso, Esteban ha señalado que cuando reciban la información solicitada, previsiblemente a lo largo de la próxima semana, podrán saber si "existe alguna posibilidad de explorar un acuerdo".

"Vamos a seguir hablando, vamos a ver qué da de sí. Si hay un momento en que se ve que no se puede avanzar porque el Presupuesto es inasumible y no podemos entrar en un acuerdo se lo haremos saber, pero de momento estamos a la espera", ha dicho, asegurando que Montoro sólo les hizo una "exposición general" y que hay que "ver con más detenimiento" cómo se concreta en el proyecto de ley.

¿PARA CUÁNDO?

Tras declinar precisar cuándo tiene intención el Ejecutivo de presentar sus Presupuestos, el dirigente jeltzale ha concluido señalando que "hay una cosa clara" y es que "habrá que hacer también un Presupuesto de 2018", cuya tramitación debe comenzar en septiembre.

Por su parte, el ministro Montoro se ha limitado a señalar en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso que desde su departamento se hablará "con todos los grupos parlamentarios", como ya se está haciendo con el PNV o con Ciudadanos.

PUBLICIDAD