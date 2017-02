¿Qué sabemos realmente del Brexit? Las cartas que esconde Theresa May

Al 3



Gracias a la zorra inglesa, no murieron tus padres y los mios de infección, gracias a la zorra inglesa disfrutas hoy de una semi-democracia, porque los zorros ingleses inventaron a penicilina y la democracia, y para no hacer interminable la lista, gracias a la zorra inglesa y a los cientos de miles de muertos que puso encima de la mesa, de zorros ingleses, en la Segunda Guerra, tú y yo no estamos gobernados por el Tercer Reich.



Yo no soy ni nazi, ni zorro ingles, soy español, pero no tonto.