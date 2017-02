ERC teme que se acabará retrasando de nuevo la edad de jubilación: "No sé cómo podremos pararlo"

16/02/2017 - 11:09

El diputado de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso Joan Tardà teme que la edad de jubilación volverá a retrasarse de nuevo, como ya sucedió con la reforma de las pensiones que el PSOE aprobó en 2011 y que lleva la edad de retiro hasta los 67 años a partir de 2027.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja al ser preguntado por la recomendación planteada por el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, de retrasar la edad de jubilación dada la mayor esperanza de vida de los españoles para facilitar la sostenibilidad del sistema.

"No debería pasar esto, pero todos los vientos apuntan no sólo a que esto va a ocurrir, sino que no sé cómo podremos pararlo", ha lamentado el diputado independentista.

