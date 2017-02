Guindos: "la aseveración más acertada que he hecho es que la salida a bolsa de bankia fue un error"

15/02/2017 - 19:55

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, reconoció hoy que, en los años que lleva de ministro, la afirmación más acertada que ha efectuado es apuntar que la salida a BOLSA (BIMBOA.MX )de BANKIA (BKIA.MC )"fue un error".

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad en el Senado, De Guindos respondía así a las preguntas de varios senadores en relación con este proceso de salida a bolsa.

"Yo no era ministro cuando Bankia salió a bolsa y a los pocos meses sí lo era y es cuando se nacionalizó", añadió el titular de Economía en respuesta a las críticas del senador de Unidos Podemos Ferrán Martínez. "Me puede echar la culpa de muchísimas cosas, pero de la salida a bolsa de Bankia no", incidió.

En este sentido, señaló que "ya dije que la constitución y la salida a bolsa de Bankia fue un error y es la aseveración más acertada que he hecho en los cinco años que llevo de ministro".

En este punto, el ministro consideró necesario que se forme una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la crisis financiera en España.

"El tema de la salida a bolsa de Bankia fue un error pero es una de las razones por las que es importante crear una investigación sobre la banca y estoy absolutamente a favor de ello", dijo.

El titular de Economía se preguntó porqué en el año 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no se planteó inyectar dinero en la banca y reestructurar el sector.

Según dijo, si se hubiese hecho esto "nos hubiera salido todo más barato" y "no hubiéramos tenido las preferentes, la salida a Bolsa de Bankia y probablemente España no habría tenido una segunda recesión".

El ministro volvió a defender que no es posible dejar caer a un banco porque los principales acreedores son los depositantes y ello supondría "que habría que hacer un afeitado a todos".

