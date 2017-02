(ampliación) guindos pide que la comisión sobre bankia haga un análisis "sereno y profundo" de la crisis financiera

15/02/2017 - 18:32

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, opinó hoy que la comisión para investigar la salida a bolsa de BANKIA (BKIA.MC ) que negocian Podemos y PSOE, no se centre únicamente en esa situación y pidió que se haga un "análisis sereno y profundo" de la crisis financiera y la responsabilidad del anterior Gobierno.

En declaraciones a la prensa en el Senado, De Guindos dijo que sería positivo saber cuáles fueron las decisiones que se tomaron hasta el año 2011 y desde ese año en adelante. "Ahí está el objeto fundamental de esta comisión para que no cometamos a futuro los mismos errores que se cometieron en el pasado", aseveró Guindos.

De Guindos apuntó que en mayo de 2012 "yo dije que tanto la constitución como la salida a bolsa de Bankia fueron errores y lógicamente cada día que pasa queda más claro".

Por tanto, afirmó que es un "ejemplo" que lleva a pensar que, de alguna forma, "tenemos que implementar lo que es la comisión de investigación".

Pero esta comisión que podría arrancar próximamente en el Congreso "no tiene que ser únicamente sobre Bankia, tiene que ser sobre toda la crisis bancaria, tiene que ser también sobre el programa de asistencia financiera".

El ministro admitió que "ya ha pasado un tiempo suficiente para tener perspectiva y para aprender de los errores que se cometieron". "Más allá de la salida a bolsa, que forma parte de lo que fue la crisis, hay una cuestión fundamental y es porqué en el año 2009 o 2010 cuando todavía la prima de riesgo estaba en 100 puntos no se hizo la reestructuración financiera", se quejó el titular de Economía.

En su opinión, en ese momento debió efectuarse la inyección de capital, el saneamiento y reestructuración y la modificación del gobierno corporativo de las cajas. "Ese es el tema que tenemos que ver", matizó. Según De Guindos, Bankia "no genera ningún tipo de incertidumbre ni de problema" en este momento y eso ayuda a que "el crecimiento de España sea diferencial".

RESPETO AL BANCO DE ESPANA

Preguntado sobre la decisión de los tribunales de sentar en el banquillo a declarar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez (exgobernador del Banco de España) o Julio Segura (expresidente de la CNMV), entre otros, el ministro se limitó a respetar la decisión. "Respetamos las decisiones judiciales y no tenemos nada que decir", manifestó De Guindos.

El ministro quiso mostrar su apoyo al Banco de España "y no voy a entrar en ningún tipo de debate". "Yo he hablado con el gobernador (Luis Linde) y sabe perfectamente que tiene mi apoyo", dijo el ministro, tras destacar que "lo único que puedo hacer es respetar a las instituciones independientes como son el Banco de España y la CNMV. Lo he respetado y lo voy a continuar respetando".

(SERVIMEDIA)

15-FEB-17

GFM/gfm/gja

PUBLICIDAD