Linde asegura que el sistema público de pensiones es “irremplazable”

15/02/2017 - 18:09

- El sistema es sostenible "en este momento" con las reformas adoptadas

El gobernador del Banco de España, Luis María LINDE (LIN.XE ) aseguró este miércoles que el sistema público de pensiones es "irremplazable" y cuando se estudian sistemas privados de ahorro es para abrir "vías complementarias" que son "razonables, sensatas, útiles y posibles".

En la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, Linde explicó que las opciones para complementar la pensión no buscan reemplazar el sistema público.

En este sentido, consideró que "merece la pena" estudiar "en serio" los sistemas de ahorro privado, se trate de una gestión público-privada o mixta y es una "buena idea", aunque puntualizó no estar seguro de que los planes privados de pensiones sean "muy eficientes" desde el punto de vista del coste.

Por otra parte, Linde defendió que la reforma laboral de 2012 no es la causante de la caída en los ingresos por cotizaciones durante los años de crisis, sino que "el grueso del agujero" se debió a la reducción en el empleo.

Además, quiso dejar claro que el sistema es sostenible "en este momento" con las reformas que se han acometido aunque apuntó que la tasa de sustitución de la pensión respecto al salario será cada vez más baja y la pensión media "va a ir cayendo".

El gobernador del Banco de España indicó que la tasa de sustitución española es la cuarta más alta en el entorno europeo, después de Chile, Grecia y Portugal.

La reducción de la tasa de sustitución es "la única forma" con el actual panorama de empleo para que el sistema pueda ser sostenible, destacó Linde para puntualizar que con una mejora del mercado laboral y la productividad "las cosas cambian".

El máximo responsable del organismo supervisor también afirmó que el "problema" demográfico "muy grave" que se da en España "no es culpa de ningún partido político ni de ningún Gobierno" y destacó que su evolución es "casi imposible" de corregir y de controlar.

En este escenario, se refirió a la posibilidad de aumentar ingresos vía cotizaciones, que en España "son ya más altas que en nuestro entorno" y afirmó que "en principio, una vuelta de tuerca a las cotizaciones no es aconsejable por sus efectos sobre el empleo".

Mientras que para incrementar los ingresos vía impuestos, Linde apostó por los indirectos pero no concretó, y respecto al sistema de cuentas nocionales aseguró que "no resuelve el problema de fondo" porque "la sostenibilidad es la misma" si se adoptara o no.

Finalmente, Linde defendió que "el uso del Fondo de Reserva es adecuado, para eso se creó" pero el objetivo es conseguir el equilibrio financiero del sistema y es una "necesidad bruta del sistema".

15-FEB-17

