Economía.-(Amp) Guindos "respeta y apoya" al Banco de España y pide investigar a fondo el inicio de la crisis financiera

Afirma que "cada día que pasa" queda "más claro" que la salida a Bolsa de Bankia fue un error

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha mostrado este miércoles su "respeto" por las decisiones judiciales tras las imputaciones de esta semana a varios directivos del Banco de España, si bien ha afirmado que la institución tiene todo su "respeto" y "apoyo", y ha pedido que la comisión de investigación sobre el rescate financiero y la salida a Bolsa de Bankia impulsada en el Congreso haga un análisis "sereno y profundo" del origen de la crisis financiera y de las decisiones tomadas antes de 2011 y desde entonces con el proceso de reestructuración.

Así lo ha señalado Guindos en declaraciones a los periodistas antes de comparecer en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Senado para explicar las líneas generales de su departamento y el proceso de reestructuración bancaria, en particular la de Bankia, después de que la Audiencia Nacional ordenase el lunes citar como investigados en el 'caso Bankia' al exgobernador del Banco de España Miguel Angel Fernández Ordóñez, al expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Julio Segura y a varios altos cargos de ambos organismos.

"El Banco de España es una institución que tiene todo mi respeto y todo mi apoyo. No voy a entrar en ningún tipo de debate al respecto, he hablado con el gobernador (Luis María Linde), que sabe perfectamente que tiene mi apoyo", ha indicado Guindos, quien mostrado su "respeto por las instituciones independientes (Banco de España y CNMV). "Siempre las he respetado y lo voy a seguir haciendo", ha añadido.

En cualquier caso, sobre las imputaciones producidas esta semana de miembros de las excúpulas de ambas instituciones, Guindos ha recordado que el Ministerio de Economía "siempre" respeta las decisiones judiciales, por lo que no tiene "absolutamente nada que decir".

No obstante, el ministro ha recordado que en mayo de 2015 ya manifestó que tanto la constitución de Bankia como su salida a Bolsa fueron "errores" y "lógicamente cada día que pasa queda más claro".

PIDE A LA COMISION DE INVESTIGACION UN ANALISIS "SERENO Y PROFUNDO"

A su juicio, este asunto debe implementarse en la comisión de investigación del rescate bancario, cuya creación debatirá el miércoles de la próxima semana el Pleno del Congreso, a petición de Unidos Podemos y Compromís, y que, en opinión de Guindos, "no tiene que ser únicamente de Bankia, sino de toda la crisis bancaria y el programa de asistencia financiera".

"Ha pasado un tiempo suficiente para tener perspectiva y para aprender de los errores que se cometieron, más allá de la salida a Bolsa de Bankia, que forma parte de lo que fue la crisis. Hay una cuestión fundamental, y es saber por qué en 2009 y 2010, cuando la prima de riesgo estaba en el entorno de 75 - 100 puntos básicos, no se hizo la reestructuración del sistema financiero español", ha inquirido.

En su opinión, esto es la "verdadera cuestión", por lo que la comisión de investigación debería esclarecer por qué en esos momentos, "cuando era posible, no se llevó a cabo la inyección de capital, el saneamiento, la reestructuración, y la modificación de los gobiernos corporativos de las cajas y de los equipos de gestión".

En esta línea, ha insistido en que la comisión de investigación impulsada en el Congreso, y pendiente de creación, debe hacer un análisis "sereno y profundo" del origen de la crisis financiera, de las decisiones tomadas hasta 2011 y a partir de entonces, en 2012 con la reestructuración y la situación comparada del sistema con la situación del sector años atrás.

Para Guindos, éste debería ser el "objeto fundamental" de la comisión de investigación, con el fin de que en el futuro "no volvamos a cometer los errores del pasado".

DESTACA LA "TRANSPARENCIA" DEL RESCATE BANCARIO

En relación con el programa de asistencia financiera, Guindos ha aseverado que "no ha existido en la historia reciente de España un procedimiento con tanta luz y transparencia" como el rescate bancario de 2012, en el que ha recordado que intervino la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, a lo que se suma que se hizo con asesores independientes.

El titular de Economía ha añadido que la valoración de ese proceso de reestructuración "la estamos viendo ahora", ya que "el sistema financiero español, con Bankia a la cabeza, no genera ningún tipo de incertidumbre, ningún tipo de duda y eso hace que el crecimiento sea diferencial respecto a países de nuestro entorno".

Así, se ha referido a Italia o Portugal asegurando que no registran crecimiento por los problemas que presentan en sus sistemas financieros. "Esa no es la situación de España", ha apostillado.

