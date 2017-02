El banco de espana dice que el aumento de la inflación genera un “problema” en el poder adquisitivo de las pensiones

El gobernador del Banco de España, Luis Linde, afirmó este miércoles que el aumento de la inflación genera un "problema" en lo que se refiere a la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones.

Linde manifestó en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados contestaba así a la parlamentaria socialista María Mercè Perea, que se interesaba por esta cuestión.

Perea dijo al gobernador que durante su intervención inicial no se había pronunciado sobre la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, en un contexto en que la tasa anual del IPC se encuentra en el 3% y la revalorización de esta prestación se ha fijado en el mínimo legal del 0,25%.

Linde señaló que el informe del Banco de España sobre pensiones "no entra ni quería entrar en la pérdida de poder adquisitivo". En todo caso, afirmó que "me doy cuenta que hay un problema en esa materia" y añadió que en los últimos años con inflación baja o negativa éste "era menor". "Hemos pasado de unos años con inflación baja o negativa y con inflación positiva se plantea un problema que en los últimos años no se planteaba", explicó.

