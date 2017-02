Bánez destaca que la lucha contra el fraude laboral ha aflorado 17.772 millones desde 2012

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, destacó este miércoles que "el impacto económico global de las actuaciones en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social desde el año 2012 y hasta diciembre de 2016 se estima en 17.772 millones de euros".

Según informa Empleo, la ministra destacó también que se han aflorado casi 419.291 empleos irregulares, 5.985 empresas ficticias y se ha logrado la conversión de 252.992 contratos indebidamente temporales en indefinidos.

Báñez facilitó estos datos durante el acto de la firma del convenio de colaboración para el desarrollo efectivo de la cooperación para la donsecución de los fines públicos asignados a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León, que hoy ha tenido lugar en Valladolid.

La ministra añadió que el fraude laboral "supone una agresión intolerable contra los derechos laborales básicos de los trabajadores". "Sin contrato de trabajo", concluyó, "no hay nada. No hay salario mínimo, ni jornada máxima, no hay protección de la seguridad y salud y no hay protección social".

