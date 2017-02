El gobernador del Banco de España aboga por alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años

Propone buscar nuevas fuentes de financiación vía impuestos

Linde dice que si no hay pleno empleo habrá que rebajar las pensiones

Luis María Linde, gobernador del Banco de España.

Luis María Linde ha comparecido, en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de Diputados, para recomendar varias fórmulas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. "Hay dos soluciones al problema bajar la tasa de sustitución o buscar nuevas fuentes de financiación, o las dos a la vez", ha comentado. El Banco de España contempla que las pensiones no suban más del 0,25% anual hasta 2040.

En mitad de la crisis interna del Banco de España, Linde ha comparecido en el Congreso para analizar la situación actual de las pensiones y futuras reformas. El gobernador ha explicado la receta de la institución para abordar una revisión del sistema. "Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad del sistema", sostenido.

Para Linde solo hay dos caminos bajar la tasa de sustitución, es decir recortar las pensiones al inicio del cobro de la pensión o buscar nuevas fuentes de financiación. Además, de introducir sistemas de ahorro privado para complementar la pensión pública. El gobernador ha basado su intervención en un reciente informe del Banco de España.

El gobernador ha sido tajante para negar que la institución busca una privatización de las pensiones. "No se plantea mecanismos sustitutivos a la chilena porque es imposible desde el punto de vista financiero, siempre la voluntad es analizar aportaciones complementarias con el ahorro privado", ha explicado. Y ha insistido que para los mayores de 50 años no tienen sentido, pero "las personas que puedan comenzar ahorrar con 25 años que empiecen". Sin embargo, ha reconocido que "los planes de pensiones actuales no son eficientes y son caros, hay que mejorarlos", porque "todos los países han tendido a completar las pensiones de esa manera".

Sobre las futuras fuentes de financiación, ha apuntado hacia aumentar las cotizaciones sociales, aunque ha advertido que puede impactar en la creación de empleo. Asimismo ha señalado que sería recomendable eliminar topes de las cotizaciones máximas, pero ha subrayado el efecto indeseado sobre los costes laborales y "la poca recomendable" situación en la aumentaría la tasa sustitución, si no se quita el límite de pensiones máximas.

Problema demográfico

Tampoco ha descartado que se introduzca que se financie a través de impuestos o cotizaciones. "Aumentar las cotizaciones plantea un problema para la creación de empleo y en principio no es aconsejable, por eso hay que recurrir a los impuestos. Solo hago una referencia general, pero el incremento serían en impuestos indirectos, aunque no me atrevo a decir cuales.

Sería deseable que se acotara las pensiones contributivas, para que el resto fueran financiadas por determinados impuestos, ha señalado. "Pero el incremento debería ser equilibrado para no distorsionar la economía", ha apuntado.

Linde ha resaltado que el problema básico al que se enfrenta el sistema de pensiones es la evolución demográfica. "Es un problema imposible que será imposible corregirlo, aunque hubiese una subida de natalidad intensa no lo arreglaría porque pasaría 20 años hasta que tuvieran efecto, solo nos podemos adaptar", ha indicado.

