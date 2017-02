Encontronazo entre iglesias y villalobos en el congreso a cuenta del banco de espana

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; y la presidenta de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados y parlamentaria del PP, Celia Villalobos, tuvieron este miércoles un encontronazo a costa del Banco de España y su papel en la crisis de Bankia.

Durante la comparecencia en la Comisión del gobernador del Banco de España, Luis Linde, Iglesias comenzó su turno de intervención haciendo referencia a la actualidad del supervisor, tras la imputación del exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez por la salida a Bolsa de Bankia.

La presidenta de la Comisión dijo a Iglesias que el tema de la comparecencia de Linde era las pensiones y no el Banco de España. El diputado de Podemos apuntó que puede que el tema "incomodara" a Villalobos, pero apeló a la "libertad de expresión" para seguir con su intervención, pues consideró que esos era lo "sensato".

"A mí no me incomoda, creo en la libertad de expresión, es el reglamento lo que hay que aplicar", dijo la popular, para agregar que "aquí ahora se habla de pensiones" y no de "situaciones externas". "Si no les gusta el reglamento cámbienlo, pero vamos a hablar de pensiones y no de la situación del Banco de España ayer, hoy o mañana", subrayó Villalobos.

Iglesias respondió que esta actitud "no es la más sensata y adecuada a la vista" de la situación que hay en torno al Banco de España, para añadir que da una "pésima imagen de su partido y de usted", en referencia a la diputada popular. En este punto, Villalobos señaló que "respeto que piense de mí, pero no venimos hablar de usted y de mí, venimos a hablar de pensiones".

