Economía/Laboral.- Toxo advierte de que desvincular salarios y pensiones del IPC pone en riesgo la capacidad adquisitiva

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ha advertido de que su sindicato no aceptará desvincular los incrementos salariales y las pensiones del IPC porque ello pone en riesgo la capacidad adquisitiva de asalariados y pensionistas.

En el informe que ha presentado este miércoles al Consejo Confederal de CC.OO., Toxo ha denunciado que la pérdida de poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas no sólo deterioría su nivel de vida, también la demanda interna.

"Por eso, debemos decir con claridad que los salarios pactados en la negociación colectiva tienen que crecer por encima del IPC (IPC.MX ), subraya en su informe.

CC.OO., junto a UGT, está intentando acordar con las patronales CEOE y Cepyme un nuevo acuerdo de negociación colectiva para 2017 o incluso a más años, como ya hicieron en ejercicios anteriores, pero el diálogo entre ambas partes no pasa por su mejor momento.

"Sea por lo que fuere, lo cierto es que las negociaciones están bloqueadas, aunque formalmente no estén rotas. No renunciamos al acuerdo pero hemos de activar la negociación de los convenios colectivos, independientemente de que haya acuerdo o no de carácter interconfederal", ha explicado al Consejo.

Toxo también ha hablado del diálogo social entre Gobierno, sindicatos y empresarios, del que señala que hasta ahora no ha logrado "avances significativos", al tiempo que asegura que, con el nuevo mapa parlamentario, es necesario que el diálogo social recupere protagonismo.

"La nueva realidad parlamentaria ofrece nuevas oportunidades, si bien hemos de ser conscientes de la posibilidad de que los acuerdos políticos invadan el espacio del diálogo social, como ya ocurrió con el salario mínimo, un hecho que criticamos con dureza y seguiremos haciéndolo si fuera necesario", apunta.

Sobre la estrategia del sindicato, Toxo ha afirmado que debe ir destinada a lograr resultados en el terreno del empleo, la calidad del mismo, la lucha contra la pobreza, las pensiones y la recuperación de derechos. "En un escenario como el descrito el sindicato tiene que pasar a la ofensiva para que los efectos de la recuperación de la economía se trasladen a las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad, y no sólo al beneficio empresarial", precisa.

El líder de CC.OO. ha abordado también la actual situación de la economía española y ha alertado de que los "vientos de cola" que han ayudado a la economía (caída del precio del petróleo, bajos tipos de interés, devaluación del euro y política expansiva del BCE) ya "han dejado de soplar e incluso empiezan a hacerlo en dirección contraria", por lo que el PIB ha empezado a desacelerarse.

Esta desaceleración, ha añadido, es "más profunda" en la inversión que, ahora ha rebajado su ritmo de crecimiento desde el 6% de la segunda mitad de 2015 a menos del 3%. "Esta es una muy mala noticia, pues su nivel está aún un 35% nominal por debajo del que tenía en 2008", ha apuntado el dirigente sindical.

AL RITMO ACTUAL EL PARO NO BAJARA DEL 8% HASTA 2021

En este sentido, Toxo ha subrayado que la caída de la inversión, primera variable que ajustan las empresas, supone un recorte de la competitividad y del potencial de crecimiento de la economía española".

El dirigente de CC.OO. también analiza en su informe la evolución del mercado de trabajo. El número de parados, dice, sigue siendo el doble del que existía al inicio de la crisis, por lo que al ritmo actual de descenso serían necesarios cinco años más, hasta 2021, para volver a la cifra de paro de 2009 (8%).

El máximo dirigente de CC.OO. aborda asimismo el conflicto con Cataluña y critica con "dureza" tanto al Gobierno como a la Generalitat por su inmovilismo y falta de voluntad política. "Es necesario un reajuste federal que permita un nuevo encaje territorial y nosotros trabajaremos con todos los sectores de la sociedad española que se manifiestan en este sentido", defiende.

