Economía.- Exdirectivos de Danone lanzan un té infusionado sin azúcares

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Exdirectivos de Danone que acaban de empezar una ronda de financiación a través de la plataforma de crowdfunding, The Crowd Angel, han lanzado Umaicha, una nueva categoría de producto de un té infusionado con hojas de Japón sin azúcar ni edulcorantes, según han informado en un comunicado.

En concreto, la llegada de este producto al mercado llega tras el aumento del 13% del consumo del té en España en 2015 lo que ha creado un mercado de 167 millones de euros. El objetivo de Umaicha es alcanzar una facturación superior a los 19 millones de euros en 5 años con un Ebitda superior al 15%.

El ex director general de Orangina Schweppes International y director de Sunny Delight Europa, Jean Jacques Fredj, lidera este proyecto junto a otros socios del sector del gran consumo como Santiago Mier, ex director de marketing de DANONE (BN.PA ) y José Castro, ex director financiero de Danone y de Font Vella.

Umaicha es una bebida de té en botella 500 ml para consumo personal y un diseño 'premium', en el que como materia prima se utilizan hojas de té de diferentes tipos importadas de Japón y seleccionadas por su sabor poco amargo y adaptado al paladar europeo.

"Se trata de innovar y crear en Europa una nueva categoría de bebidas naturales y saludables sin calorías, inspirada de un tipo de producto muy establecido en Japón. La particularidad de Umaicha es ser una bebida que no es dulce, además de un consumo 'on the go' hace que sea perfecta para acompañar las comidas, hasta ahora el agua mineral era la única bebida no dulce", ha señalado Fredj.

