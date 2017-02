Nadal asegura que no se tomarán "decisiones políticas" sobre Garoña y defiende la profesionalidad del CSN

15/02/2017 - 13:02

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha asegurado que el Gobierno no tomará "decisiones irresponsables" ni "políticas" sobre la reapertura de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y ha defendido la profesionalidad de los miembros del consejo y técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la elaboración del informe sobre la planta.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Nadal ha respondido así a las preguntas que, durante la sesión de control al Gobierno, le ha realizado la diputada socialista Esther Peña y el coportavoz de Equo, Juantxo López de Uralde, sobre la decisión que va a tomar al Gobierno en relación a la renovación de la planta burgalesa.

En su intervención, la burgalesa Esther Peña ha acusado al PP de "no decir la verdad" sobre este tema "jugando" con los trabajadores de Garoña y con la comarca a la que, según ha recordado, les prometieron un plan de recuperación de empleo que siguen esperando "desde hace cinco años".

Del mismo modo, ha señalado que la planta "no es segura" tal y como, a su juicio, demuestra el informe del CSN en el que se piden inversiones de seguridad a la empresa que gestiona Garoña, Nuclenor, y apunta que el PP busca con esta reapertura lanzar un "globo sonda" para mantener las centrales nucleares en España y favorecer a las eléctricas.

ACUSA AL PSOE DE BUSCAR VOTOS

En este sentido, el ministro ha acusado al PSOE de "querer sacrificar a trabajadores y a la comarca" para "hacer política y llevarse votos" y ha indicado que su departamento no tomará decisiones "por motivos ideológicos" ni se precipitará en la toma de decisiones sobre un tema de seguridad. "Todas las decisiones las vamos a tomar de manera sosegada", ha insistido.

Nadal ha valorado positivamente que el PP esté "abriendo un proceso de audiencia pública" antes de tomar una decisión "para que todo el mundo opine" y ha rechazado las declaraciones de López de Uralde asegurando que toda la comunidad social y política está en contra de la reapertura.

"No es igual la opinión de los trabajadores, de las empresas, de la Junta de Castilla y León y del Gobierno vasco, de las diputaciones", ha apuntado el titular de Energía, que también ha señalado que se escuchará a las asociaciones ecologistas. "Es de recibo que todo el mundo reciba la información", ha apuntado.

EQUO DUDA DE LA IMPARCIALIDAD DEL CSN

El diputado de Equo ha reprochado a Nadal que el trámite que va a llevar a cabo el Ejecutivo se inicie pidiendo su opinión a la empresa dueña de Garoña cuando, "se está jugando la seguridad de las personas y con el medio ambiente" al reabrir una central "obsoleta" y que "no aporta ni un kilovatio a la red" por lo que "no tiene impacto en el precio de la luz".

Del mismo modo, ha dudado de la imparcialidad del CSN al hacer el informe sobre la reapertura. El diputado de Equo considera que "no tiene precedente" que hace años se le impusieran a la central una inversiones para poder renovar su actividad y, ahora, y sin que se hayan llevado a cabo las reformas, se pronuncie a favor de la reapertura. En este sentido, ha recordado que la mayoría de los miembros del consejo han sido propuestos por el PP.

"Me preocupa que dude de la independencia del CSN", ha reconocido Nadal. ¿Piensa que los técnicos no son profesionales y no cuidan la seguridad nuclear del país?, ha preguntado el ministro, quien ha señalado que éstos son "los más reputados de Europa" y que "actúan con precisión" en una cuestión "tan delicada".

