Economía.- Neinver y TH Real Estate logran 344 millones para financiar la compra de outlets en España, Italia y Portugal

br />187 millones irán destinados a adquirir los outlets de San Sebastián de los Reyes, Getafe y Las Rozas

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Neinver, empresa española especializada en inversión, desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, y TH Real Estate, firma de inversión en activos inmobiliarios, han obtenido 344 millones de euros de deuda para financiar la compra de cinco centros outlet en Europa, según han informado en un comunicado.

En concreto, ambas operaciones se han realizado en nombre de la 'joint venture' formada por Neinver y TIAA. Así, han cerrado la adquisición de seis centros 'outlets' que están localizados en España, Italia y Polonia.

Los fondos obtenidos están destinados a la compra de cinco de esos activos como son San Sebastián de los Reyes The Style Outlets, Getafe The Style Outlets y Las Rozas The Style Outlets en España; Vicolungo The Style Outlets en Italia; y Factory Poznan en Polonia.

La financiación de los tres activos españoles, por un importe de 187 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal española de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y por Natixis, que actúan como 'bookrunners' por un periodo de siete años.

Por su parte, la de Vicolungo The Style Outlets, por un importe de 126 millones de euros, ha sido proporcionada por la sucursal en Milán de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, también por un periodo de 7 años.

Por último, la adquisición del centro polaco, Factory Poznan, ha sido financiada por un sindicato de entidades liderado por ING Bank a través de una ampliación de un crédito ya concedido a otros dos activos polacos propiedad de la 'joint venture'. BG BNP Paribas, parte del grupo BNP Paribas, se adhirió al sindicato durante la adquisición del centro.

El director corporativo de planificación y control de gestión de Neinver,

Francisco Javier Cortijo, ha señalado que la asociación con TIAA ha conseguido "formar una sólida cartera de centros en un corto periodo de tiempo". "El modelo de gestión especializada de Neinver, así como su conocimiento del mercado, garantiza una continua revalorización y un creciente rendimiento de los centros, generando cada vez un mayor interés por parte de inversores y entidades de crédito, y fortaleciendo la confianza en la rentabilidad de nuestra cartera conjunta", ha indicado.

Por su parte, la jefa de tesorería de TH Real Estate, Farrah Brown, ha indicado que "la financiación obtenida contribuirá a reforzar el rendimiento y los retornos esperados por los inversores a través de una plataforma líder de centros outlets que ya comprende 11 activos en Europa".

PUBLICIDAD