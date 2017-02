Montoro garantiza que la administración asumirá el iva en la justicia gratuita

15/02/2017 - 10:22

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que serán las administraciones públicas las que asuman el IVA que se aplicará a la justicia gratuita, no los beneficiarios o los profesionales de la misma, aunque explicó que es un tema que se va a "clarificar legalmente".

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro de Hacienda respondía así a la parlamentaria socialista Soraya Rodríguez, quien le planteó si pensaba rectificar su intención de cobrar el IVA a los beneficiarios de la justicia gratuita.

Montoro quiso dejar claro que "los beneficiarios de la justicia gratuita no van a pagar por el IVA ni van a pagar por ningún otro concepto", ya que "ésta es la esencia de la justicia gratuita".

Así, indicó que los beneficiarios "no corren con los gastos que se genera, lo hacen las administraciones públicas", en concreto el Ministerio de Justicia o las comunidades si es que tienen transferidas estas competencias.

El titular de Hacienda expuso que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre esta materia que se considera hay que aplicar a España, y que la Dirección General de Tributos interpreta que serán las administraciones públicas las que subvencionen la asistencia jurídica y a las que les corresponden pagar el IVA.

"No lo harán los beneficiarios, que sería un contrasentido, ni los profesionales de la justicia", dijo el ministro, quien agregó que el IVA "no es aplicable al beneficiario ni al profesional, lo van a financiar y a pagar" las administraciones. De esta manera, expuso Montoro, "no menoscaba" la retribución de los profesionales.

