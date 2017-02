Garona. psoe, podemos y pnv preguntan al gobierno por la reapertura de garona

El PSOE, Podemos y el PNV preguntarán este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados por las intenciones del Gobierno sobre la reapertura de la Central Nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), tras el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que establece las condiciones para que Nuclenor, empresa de Iberdrola y Endesa, vuelva a poner en marcha el reactor.

Por parte del PNV, su portavoz, Aitor Esteban, formulará la pregunta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mientras que Juan Antonio López de Uralde (Unidos Podemos) y Ester Peña (PSOE) la dirigen al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal.

Tras el informe del CSN, el Ministerio de Energía dispone de un plazo de seis meses para aprobar una orden ministerial que autorice definitivamente la reapertura del complejo nuclear burgalés.

El ministro Nadal aseguró que durante este periodo tiene la intención de reunirse con todas las partes implicadas, entre las que citó las comunidades autónomas afectadas, las empresas y las organizaciones ecologistas, para tomar en cuenta sus consideraciones.

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, explicó que lo que ocurra finalmente con esta central "no se puede utilizar como precedente para otras centrales que están funcionando".

Por otro lado, Navia recordó que la decisión definitiva sobre si la central vuelve a operar es de Nuclenor, la empresa titular de Garoña formada por Iberdrola y Endesa.

"Nosotros tenemos que conceder la autorización o no y hacerlo por un plazo concreto", señaló Navia, quien añadió que "son las empresas las que tienen que valorar si esa autorización les permite continuar". En todo caso, aseguró que "no se va a abrir sin hacer las inversiones que ha exigido el Consejo de seguridad Nuclear (CSN)". "Eso es evidente y no hay ninguna duda", apostilló.

Por último, explicó que el Gobierno tomará la decisión tras "escuchar a todo el mundo" durante el proceso de audiencia pública, teniendo en cuenta las alegaciones que se puedan presentar.

