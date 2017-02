Álvarez (ugt) avisa de que es "la hora de la recuperación de los salarios"

14/02/2017 - 19:08

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló este martes que ahora es el momento de "la recuperación de los salarios" a nivel europeo y defendió que se eleven por encima de la inflación.

Así lo dijo Álvarez en el discurso que pronunció en una conferencia organizada por la Confederación Europea de Sindicatos (CES) en Bruselas. El máximo responsable de UGT aseguró que es "necesario", "justo" y "urgente" que los sueldos suban porque si no es así, no se podrá recuperar la economía europea, "no impulsaremos los sectores productivos más avanzados, los que mejoran la competitividad" y se creará "subempleo, precariedad y reparto de la pobreza".

En opinión de Álvarez, la devaluación salarial "no ha sido un error" por parte de quienes defienden la austeridad sino que "ha sido una estratregia deliberada". Para recuperar los salarios, el líder de UGT propuso que se consolide la negociación colectiva sectorial en los países europeos, mayores subidas para los salarios más bajos, exigir que los empleados públicos no sufran más mermas salariales y que los salarios mínimos no sean inferiores al 60% del salario medio.

En este sentido, recordó que este fin de semana, CCOO y UGT han llamado a la movilización para pedir que los salarios "permitan vivir con dignidad y llevar así el mensaje de la Confederación Europea de Sindicatos a nuestro país", que inicia desde hoy una campaña que se extenderá hasta 2018, para demandar el aumento salarial de los trabajadores de toda Europa.

(SERVIMEDIA)

14-FEB-17

MMR/gja

PUBLICIDAD